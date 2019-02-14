СОЧИ, 14 фев /ПРАЙМ/. Создание Фонда содействия социальному развитию "Инносоциум" даст новые возможности для привлечения государства, бизнеса и некоммерческих организаций к созданию инновационной социальной среды, сообщила на торжественной церемонии создания фонда в рамках Российского инвестиционного форума заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

В рамках форума прошла церемония, посвященная созданию Фонда содействия социальному развитию "Инносоциум". Предполагается, что он станет новой постоянной площадкой развития инновационной социальной среды и будет заниматься практической поддержкой приоритетных направлений социального развития, формировать и продвигать социальную повестку на коммуникационных площадках Фонда Росконгресс.

"Мне кажется, что объявление сегодня такой инициативы, как формирование фонда "Инносоциум", придаст этой работе новые возможности, новый потенциал. И фактически это означает, что социальная тематика прочно вошла в деятельность форума, Росконгресса. И будет объединять большее количество участников и партнеров", — заявила на церемонии Голикова.

Она добавила, что площадка стала давать возможности обмениваться мнениями не только внутри страны, но и с зарубежными партнерами, а также дает возможность вовлекать бизнес, некоммерческие организации и граждан в те социальные инициативы, которые поддерживаются Росконгрессом, правительством, партнерами Росконгресса.

"Фонд ставит перед собой очень амбициозную цель: стать одним из ключевых партнеров государства, НКО и бизнеса в реализации стратегии и программ социального развития в стране, и в его распоряжении – деловые, информационные и коммуникационные возможности Фонда Росконгресс, на базе которых команде нового фонда предстоит сформировать собственный пул компетенций и партнерств", – отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Созданию фонда предшествовал год успешной работы социальной платформы Фонда Росконгресс, целый ряд реализованных проектов и партнерств.

"Наша задача – продемонстрировать, как масштабная деятельность по созданию инновационной социальной структуры способна трансформировать и среду, и ее операторов. Таким образом, мы фактически призваны работать в создаваемой нами же инновационной социальной среде – и будущее зависит от того, какой мы ее создадим", – прокомментировала свое назначение Елена Маринина.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.