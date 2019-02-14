САРАТОВ, 14 фев /ПРАЙМ/. Саратовская область и ассоциация Национальное конгресс-бюро (НКБ) в рамках инвестиционного форума в Сочи подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие потенциала региона как центра делового и событийного туризма, сообщила пресс-служба губернатора области.

Губернатор области Валерий Радаев и директор НКБ Алексей Калачев в четверг на форуме в Сочи подписали соглашение о сотрудничестве между правительством региона и ассоциацией на 2019-2020 годы.

"Взаимодействие касается развития потенциала Саратовской области как центра делового и событийного туризма… В рамках сотрудничества предполагается разработка и реализация концепции развития и продвижения событийной отрасли в регионе, создание условий для активного участия сторон в выставках, ярмарках, культурно-массовых и других мероприятиях, направленных на развитие делового и событийного туризма", — говорится в сообщении.

Радаев отметил, что ежегодно в регионе проходят более 100 мероприятий различного уровня, в том числе Саратовский экономический форум "Движение только вперед!"

"При этом в области нет профессионального оператора, который смог бы принять на себя функции по организации и проведению значимых событий в режиме "единого окна"… Убежден, что совместная работа по созданию регионального конгресс-бюро и формированию благоприятной среды для эффективного развития событийной отрасли будет плодотворной", — цитирует губернатора его пресс-служба.

Ассоциация "Национальное конгресс-бюро" ранее уже заключила соглашение с 15 регионами России: с правительствами Ульяновской, Ярославской, Сахалинской, Свердловской, Ростовской, Орловской областей, с правительствами республик Башкортостан, Ингушетии, Северная Осетия — Алания, с администрациями Краснодарского и Приморского краев, с правительством Москвы, Камчатского края. Также были заключены соглашения с Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением "Конгрессно-выставочное бюро", АО "Корпорация развития Рязанской области" и дирекцией социально значимых и конгрессных мероприятий АНО "Улконгресс" (Ульяновск).

Ассоциация "Национальное конгресс-бюро" создана в ноябре 2017 года при поддержке правительства РФ для эффективного развития событийной отрасли страны, интеграции в мировую индустрию встреч.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.