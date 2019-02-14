СОЧИ, 14 фев /ПРАЙМ/. Власти Курганской области внедрят в регионе информационную систему "Портал поставщиков" для закупок малых объемов, соответствующее соглашение о внедрении было подписано на Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщила пресс-служба губернатора региона.

"Информационная система "Портал поставщиков" для закупок малых объемов будет внедрена в Курганской области. Соглашение об этом 14 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи подписали первый заместитель губернатора региона, директор департамента промышленности, транспорта и энергетики Андрей Саносян и руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев", — говорится в сообщении.

По словам Андрея Саносяна, закупки малого объема играют важную роль в работе контрактной системы региона: 38 процентов от общего объема торговых процедур для нужд Курганской области составили именно "малые" закупки. "Чтобы повысить эффективность работы контрактной системы, развитие которой невозможно без процесса цифровизации, правительство региона приняло решение об интеграции с "Порталом поставщиков", — цитирует пресс-служба слова Саносяна.

Он выразил уверенность, что работа с "Порталом поставщиков" будет способствовать созданию конкурентной среды на рынке закупок малого объема Курганской области. Пользование информационной системой предоставляется региональным заказчикам на безвозмездной основе, добавляется в сообщении.

По данным Геннадия Дегтева, ежедневно "Портал поставщиков" прирастает новыми пользователями. "В настоящее время здесь зарегистрированы и работают около 136 тысяч коммерческих организаций. Еще в 2017 году пользоваться электронными инструментами интернет-ресурса могли только столичные заказчики, теперь с порталом работают 27 регионов страны", – сказал он.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.