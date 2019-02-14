СОЧИ, 14 фев /ПРАЙМ/. Государственных инвестиций в туристическую инфраструктуру недостаточно для такой большой страны, как Россия, заявил заместитель министра экономического развития Сергей Галкин.

Выступая на сессии "Как развивать туризм: меняем парадигму принятия инвестиционных решений в отрасли" в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи он отметил, что государственных инвестиций в инфраструктуру туризма катастрофически не хватает.

"Для сравнения, при выручке в отрасли 100 миллиардов (рублей) в год государственные инвестиции остаются на уровне 1 миллиарда. Это очень маленькая величина для столь большой страны и столь большой экономики, в которой мы работаем", — сказал Галкин.

Он также подчеркнул, что отсутствие достаточно магистральной инфраструктуры требует дальнейшего развития.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.