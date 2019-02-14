НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 фев /ПРАЙМ/. Глава Марий Эл Александр Евстифеев подписал соглашение о сотрудничестве с директором фонда развития промышленности Романом Петруца в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи, сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Соглашение предполагает взаимодействие по организационным, правовым, экономическим, финансовым и техническим вопросам и будет способствовать развитию высокотехнологичных производств на территории Марий Эл, выпуску новой продукции и созданию новых рабочих мест.

Кроме того, глава республики встретился с директором Ассоциации организаций содействия развитию кластеров и технопарков Андреем Шпиленко и подписал документ о сотрудничестве, предполагающий создание и развитие на территории Марий Эл промышленных кластеров и технопарков.

"Еще одним значимым событием, состоявшимся в рамках форума, стало подписание соглашения о сотрудничестве двух республик Поволжья — Марий Эл и Удмуртии. Достигнутые договоренности предусматривают партнерство в таких сферах как торговля, образование, социальная политика, здравоохранение, физическая культура и спорт, культура и туризм, государственная национальная политика", — говорится в сообщении.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.