СОЧИ, 14 фев /ПРАЙМ/. Орловская область планирует подписать соглашения с компаниями, федеральными структурами и другими регионами на Российском инвестиционном форуме в Сочи на общую сумму 3 миллиарда 200 миллионов рублей, рассказал РИА Новости на форуме губернатор Андрей Клычков.

"Сегодня уже было подписано соглашение с компанией "Орел" — это подразделение компании "Сыробогатов", которая сегодня реконструирует бывший молочный завод Danone в городе Орле и предусматривает переработку 350 тонн молока в сутки. Для нас это знаковое событие. 350 тонн — это тот объем, который требует от нас увеличения в два раза поголовья, для обеспечения потребности", — рассказал Клычков.

Компания планирует запустить производство орловских сыров, дату запуска переработки определи при подписании соглашения — 15 июля и уже через 40 дней будут готовы орловские сыры.

"Было подписано соглашение с "БК групп", которая занимается производством полиэтиленовой продукции: это и посуда, и пакеты. Казалось бы, производство не является технологичным лидером, но для нас это и формат переработки вторсырья и рабочие места. Соглашение подразумевает размещение производственной площадки на территории образуемой особой экономической зоны", — сообщил губернатор.

Власти Орловской области подписали соглашение с компанией "РегионКорма", которое подразумевает производство 6 тысяч тонн кормов для сельскохозяйственных предприятий в Орловской области. Соглашение правительства области с компанией "Кликс" о производстве фальцевой кровли. По словам губернатора, производство фальцевой кровли — это первый этап, на котором будет создано около 100 рабочих мест до 2023 года.

"Будет выпускаться фальцевая кровля современного вида, которая позволит устанавливать солнечные батареи. Второй этап реализации соглашения — это как раз размещение энергоемких проектов, которые позволят области выйти на другие рынки", — рассказал Клычков.

Было подписано соглашение с " Метрологическим центром контрольно-измерительных технологий" о выпуске упрощенных потоковых хроматографов. Компания рассматривает возможность инвестиций в рыбное производство на территории особой экономической зоны "Орел". Пописано соглашение с "Россконгрессом" и Федеральным агентством по делам национальностей.

"Запланировано у нас соглашение с "Межрегиональной распределительной компанией" в процессе информационного инновационного развития. Планируется подписать соглашения между правительством области, Орловским керамическим заводом и итальянской компанией Modena Impianti Srl по строительству завода мощностью 60 тысяч тонн перерабатываемой глины в год", — отметил глава Орловской области.

Власти Орловской области планируют на инвестфоруме подписать соглашение с двумя регионами: Рязанской и Воронежской областями о сотрудничестве в области экономики, промышленного производства, науки и высоких технологий, спорта и туризма.

"Здесь важным аспектом является межрегиональное сотрудничество. В рамках внутри пространственного развития мы должны с тобой определить современные технологии и те приоритеты развития. Зачем развивать то же самое, что есть в Воронежской области, если мы можем параллельно идти дополняя друг друга и не пересекаясь", — рассказал губернатор Орловской области, отметив, что общая сумма соглашений, которые планируется подписать на инвестфоруме 3 миллиарда 200 миллионов рублей.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.