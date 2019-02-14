СОЧИ, 14 фев /ПРАЙМ/. Задача государства состоит в том, чтобы поддерживать отельеров, рестораторов и организаторов мест туристических посещений, которые находят возможности реализовывать свои проекты, заявил заместитель министра экономического развития Сергей Галкин.

"Инфраструктура, которую составляют отели, рестораны, места посещения, очевидно, активно развивается и находит возможности реализовывать проекты. Здесь задача государства — поддержать ее и создать необходимые условия", — сказал он, выступая на сессии "Как развивать туризм: меняем парадигму принятия инвестиционных решений в отрасли" в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Инвесторы похожи на туристов, в том смысле, что им нужны комфортные и безопасные условия работы, предсказуемость, отсутствие сложных процедур. В этом смысле задача государства — создать такие условия для бизнеса", — пояснил Галкин.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.