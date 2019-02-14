МОСКВА, 14 фев /ПРАЙМ/. Крупнейшая российская соцсеть "ВКонтакте" (ВК) полностью устранила уязвимость, повлекшую сбой в соцсети, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее в четверг в соцсети произошел массовый сбой — пользователям стали приходить личные сообщения со ссылкой, при нажатии на которую в профиле пользователя и сообществах публиковалась одна и та же запись.

"Уязвимость была полностью закрыта в течение 20 минут, удалять нежелательные публикации мы начали в течение первой минуты после обнаружения уязвимости", — сказали в пресс-службе ВК.

При этом в ВК заверили, что пользовательские данные и пароли находятся в безопасности, личные страницы и сообщества не были взломаны.

В компании добавили, что ВК оперативно проведет продуктовые обновления, чтобы предотвратить такие ситуации в будущем.

"Мы приносим извинения пользователям, столкнувшимся с возможными неудобствами из-за данного инцидента, и благодарим всех, кто поддержал нас", — сказали в пресс-службе ВК.