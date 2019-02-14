МОСКВА, 14 фев /ПРАЙМ/. Французский препарат от кашля "Эреспал", содержащий фенспирид, который может повлиять на здоровье сердца, изымается из продажи, соответствующий документ опубликован на сайте Росздравнадзора.

"По согласованию с Минздравом и Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения компания "Лаборатории Сервье", Франция, информирует вас об изъятии из обращения лекарственных препаратов, содержащих фенспирид (Эреспал 80 миллиграммов, таблетки, покрытые оболочкой и Эреспал 0,2% сироп) на основании новых доклинических данных по безопасности", — говорится в документе.

Компания "Лаборатории Сервье" провела исследования для оценки действия фенспирида. "Полученные результаты показали потенциальную возможность удлинения интервала QT на электрокардиограмме под действием фенспирида", — подчеркивается в документе.

Также отмечается, что территориальные органы Росздравнадзора должны проконтролировать изъятие всех серий указанных лекарств.

"В настоящее время Росздравнадзор осуществляет мероприятия по оценке данных по безопасности лекарственных препаратов фенспирида в порядке, определенном приказом Росздравнадзора", — добавили в ведомстве.