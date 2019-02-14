СОЧИ, 14 фев /ПРАЙМ/. "Эреспал" — не единственный препарат на основе фенспирида, предположительно, повлиявшего на здоровье пациентов, по ряду других производителей также будет приостановка, заявил РИА Новости глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.

Ранее Мурашко пояснил, что "Эреспал" — это торговое наименование, а непосредственно химическое название — "фенспирид".

Он пояснил, что "Эреспал" — не единственный препарат на основе фенспирида. "Ещё есть несколько производителей, по ним тоже подготовлены запросы по приостановке лекарственного препарата", — сказал Мурашко.