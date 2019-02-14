СОЧИ, 14 фев /ПРАЙМ/. Процесс приостановки продажи в РФ лекарства от кашля "Эреспал" займет около суток, дальнейшее решение о пользе и риске от этого препарата будет приниматься экспертами, заявил РИА Новости глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.

Ранее сообщалось, что французский препарат от кашля "Эреспал", содержащий фенспирид, который может повлиять на здоровье сердца, изымается из продажи в России.

Мурашко пояснил, что "Эреспал" — это торговое наименование, а непосредственно химическое название — "Фенспирид".

"Появились новые данные о безопасности препарата с международным непатентованным названием "Фенспирид". Приостановили обращение во Франции, там было чуть более 70 случаев нарушения ритма (сердца — ред.) при приеме этого препарата. Их связывают предварительно с этим препаратом, поэтому у нас его тоже приостанавливают. У нас вышло письмо о приостановке обращения "Эреспала" для того, чтобы разобраться в пользе и риске", — сказал Мурашко в кулуарах Российского инвестиционного форума.

"Процесс приостановки займет около суток. Дальнейшее решение о пользе и риске от этого препарата будет приниматься экспертами", — отметил он.

По его словам, в Евросоюзе препарат пока не приостановлен. "Добровольно производитель отзывает его в Белоруссии и на Украине", — добавил Мурашко.