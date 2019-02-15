ПЕНЗА, 14 фев /ПРАЙМ/. Группа "Дамате", крупный российский сельскохозяйственный холдинг, намерена построить в Пензенской области завод по изготовлению кошерной продукции и консервов, сообщил губернатор области Иван Белозерцев.

По его словам, правительство области и инвестор подписали соответствующий документ на инвестиционном форуме в Сочи в четверг.

"Подписали протокол о намерениях по взаимному сотрудничеству с группой компаний "Дамате" в реализации инвестиционного проекта по строительству завода, который будет изготавливать кошерную продукцию и консервы на территории Каменского района Пензенской области", — написал Белозерцев в своем микроблоге Twitter.

Детали проекта пока не раскрываются.

Группа "Дамате" развивает три направления: выращивание и переработка индейки, переработка молока, выпуск молочной продукции. "Дамате" — крупнейший в России производитель мяса индейки. Кроме того, в состав группы входит "Молочный комбинат "Пензенский" ("Молком") — крупнейший переработчик молока в Пензенской области.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.