ВАШИНГТОН, 14 фев /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп подпишет бюджет, о котором договорились партии в конгрессе, и одновременно объявит ЧП на границе, чтобы обойти конгресс и увеличить ассигнования на строительство заграждения на границе с Мексикой за счет других статей бюджета, заявила пресс-секретарь президента Сара Сандерс.

"Президент Трамп подпишет законопроект о финансировании правительства, но он также предпримет другие исполнительные действия, включая национальный режим чрезвычайного положения, чтобы обеспечить прекращение кризиса национальной безопасности и гуманитарного кризиса на границе", — сказала Сандерс.

"Президент вновь выполняет свое обещание построить стену, защитить границу и обеспечить безопасность нашей великой страны", — подчеркнула она.

Согласованный бюджет выделяет лишь 1,4 миллиарда долларов на строительство заграждения вместо 5,7 миллиарда, которые требовал Трамп. Эти разногласия уже привели ранее к 35-дневному бюджетному кризису.

Шаг Трампа наверняка будет оспорен в суде, который может отменить решение президента, если сочтет его необоснованным. Также он может обострить противостояние Трампа с конгрессом, который отвечает за распределение бюджета.