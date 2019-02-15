МОСКВА, 15 фев /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы в пятницу проверит обоснованность заявления госкорпорации развития "ВЭБ.РФ" о банкротстве подконтрольного ей зеленоградского завода "Ангстрем-Т", производящего микроэлектронику.

Заявление о банкротстве поступило в арбитраж 9 января. В карточке дела говорится, что сумма требований заявителя к АО "Ангстрем-Т" составляет 15,5 миллиарда рублей. Как сообщал РИА Новости представитель ВЭБа, госкорпорация ранее стала владельцем 100% капитала предприятия для консолидации актива у основного кредитора в целях дальнейшего развития завода. По его словам, ВЭБ первым обратился в суд с заявлением о несостоятельности "Ангстрем-Т", поскольку другие кредиторы завода также заявили о наличии просроченной задолженности.

В госкорпорации поясняли, что ВЭБ рассматривает обращение в суд как техническую меру, которая позволит организовано провести переговоры с кредиторами и определить порядок погашения просроченной задолженности. При этом, по словам представителя ВЭБа, госкорпорация заинтересована в дальнейшем развитии предприятия и будет действовать в координации с менеджментом и прошлым собственником завода Леонидом Рейманом, который сохранит место в совете директоров компании.

В корпорации также отметили, что разрабатывают новую инвестиционную программу развития завода и ведут поиск стратегического партнера. В пресс-службе "Ангстрем-Т" агентству сообщили, что завод работает в штатном режиме. Там назвали заявление о банкротстве технической юридической процедурой, которая никак не повлияет на операционную деятельность предприятия.

Глава госкорпорации "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов 4 февраля сообщил журналистам, что правительство РФ рассмотрит инвестпрограмму завода "Ангстрем-Т", на текущий год через ВЭБ предприятие будет профинансировано на 3,4 миллиарда рублей.

ВЭБ в 2008 году открыл заводу кредитную линию, по ней "Ангстрем-Т" должен выплатить 815 миллионов евро. Министерство торговли США в сентябре 2016 года внесло предприятие "Ангстрем-Т" в санкционный список.