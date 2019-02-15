ПЕНЗА, 15 фев /ПРАЙМ/. Минэкономразвития РФ и Пензенская область на инвестиционном форуме в Сочи договорились взаимодействовать в рамках проекта "Национальные чемпионы", предусматривающего поддержку частных высокотехнологических компаний, сообщил губернатор области Иван Белозерцев.

"Состоялась встреча с заместителем министра экономического развития РФ Сергеем Горьковым. Подписали соглашение с министерством экономического развития РФ о взаимодействии в рамках реализации проекта Минэкономразвития России "Поддержка частных высокотехнологических компаний", — написал Белозерцев в своем микроблоге Twitter.

По данным сайта приоритетного проекта Минэкономразвития РФ "Поддержка частных высокотехнологических компаний-лидеров", в рамках проекта предполагается предоставление поддержки компаниям в виде содействия в получении доступа к существующим инструментам господдержки, в том числе информационно-консультационное сопровождение проектов компаний-лидеров как по развитию их деятельности внутри страны, так и по экспансии на мировом рынке. Работа по реализации проекта началась в 2016 году.

Отбор компаний опирается на существующий рейтинг "ТехУспех" — российский рейтинг быстроразвивающихся высокотехнологичных компаний, который формируется с 2012 года при поддержке "Российской венчурной компании". Отбор компаний в проект ориентирован на компании с годовой выручкой от 500 миллионов до 30 миллиардов рублей.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.