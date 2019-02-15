ПЕНЗА, 15 фев /ПРАЙМ/. Пензенская область и Ставропольский край на инвестиционном форуме в Сочи договорились о сотрудничестве, сообщил губернатор области Иван Белозерцев.

"Состоялась встреча с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. Подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Планируем организовать взаимные бизнес-миссии с целью расширения рынков сбыта как для предприятий нашей области, так и для Ставропольского края", — написал Белозерцев в своем микроблоге Twitter.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.