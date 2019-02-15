СОЧИ, 15 фев /ПРАЙМ/. Компании-резиденты технопарка в Тюменской области за 10 лет его существования заработали более 6 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Тюменской области Александр Моор в рамках Российского инвестиционного форума.

"В прошлом году нашему технопарку, который является и бизнес-инкубатором, исполнилось 10 лет. За эти годы объем выручки резидентов технопарка уже превысил 6 миллиардов рублей", — сообщил Моор.

Как отметил Моор, за 10 лет существования технопарка были зарегистрированы 127 патентов, на его базе создан центр экспортной поддержки начинающих предпринимателей. На данный момент, по словам собеседника агентства, в технопарке работают более 60 резидентов.

Ранее сообщалось, что правительство Тюменской области и фонд "Сколково" создадут на базе "Тюменского технопарка" регионального оператора "Сколково", соответствующее соглашение было подписано на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.