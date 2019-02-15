СОЧИ, 15 фев /ПРАЙМ/. "Почта России" обещает в 2019 году сократить время ожидания в загруженных почтовых отделениях до 10 минут, сообщил в интервью РИА Новости глава предприятия Николай Подгузов.

"Мы стремимся к тому, чтобы время ожидания в отделениях связи не превышало 10 минут. Эту ситуацию мы внимательно отслеживаем, доля отделений, где этот стандарт не выполняется, за прошлый год снизилась в несколько раз. Некоторые почтовые отделения, где клиентский поток особенно высок, ему пока не соответствуют, но в текущем году мы сильно к данному стандарту приблизимся", — сказал Подгузов в рамках Российского инвестиционного форума.

Он напомнил, что в настоящее время в почтовых отделениях введена электронная очередь, многие процессы, связанные с оформлением и получением отправлений, переводятся в онлайн, чтобы экономить время клиентов.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.