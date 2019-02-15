ПЕКИН, 15 фев — ПРАЙМ. Индекс потребительских цен (CPI) в Китае по итогам января 2019 года вырос на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года против 1,9% в декабре прошлого года, свидетельствуют данные государственного статистического управлении.

По данным ведомства, в январе инфляция в городах в годовом выражении выросла на 1,8%, в сельской местности – на 1,7%. Цены на продовольственные товары за отчетный период выросли на 1,9%, на непродовольственные — на 1,7%. Цены на потребительские товары увеличились на 1,3%, на услуги — на 2,4%.

Тем временем индекс цен производителей (PPI) в январе вырос на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года против 0,9% в предыдущем месяце.

Услуги здравоохранения в январе подорожали на 2,7%, на образование и культурно-развлекательные мероприятия — на 2,9%, на жилье — на 2,1%, цены на транспорт и связь упали на 1,3%, уточняет статистическое управление.

Цены на свежие фрукты в январе выросли на 5,9%, а на свежие овощи и зелень — на 3,8,% по сравнению с тем же периодом 2018 года, цены на мясную продукцию выросли на 0,2%, при этом свинина подешевела на 0,08 процентного пункта.

Инфляция в Китае по итогам 2018 года составила 2,1%, оказавшись ниже официального прогноза в 3%.