МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Басманный суд Москвы санкционировал арест гендиректора "Первого коллекторского бюро" Максима Владимирова по делу основателя крупной инвестиционной компании Baring Vostok американца Майкла Калви о хищении 2,5 миллиарда рублей, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении подозреваемого Владимирова меру пресечения в виде заключения под стражу", — сказала судья Юлия Сафина.

Следователь обосновал своё ходатайство тем, что подозреваемый может скрыться, повлиять на свидетелей или скрыть доказательства.

Как следует из оглашённых в суде данных, дело возбуждено 13 февраля об особо крупном мошенничестве с ущербом свыше 2,5 миллиардов рублей. ГСУ СКР возбудил данное дело по материалам, поступившим из ФСБ России. Речь идёт о выданном в 2015 году банком "Восточный" кредите Первому коллекторскому агентству и подписанном отступном гендиректором Бюро в 2017 году.

Владимиров заявил, что скрываться не намерен и просил избрать ему более мягкую меру пресечения.

"Я не собираюсь скрываться, у меня есть обязательство перед семьей, я социально ответственный гражданин. Если я не ошибаюсь, все нужные документы были приобщены к материалам дела. В компании ПКБ работает две тысячи человек, повлиять я них я физически не смогу", — сказал Владимиров в суде, отметив, что у него на иждивении дочь, которой он плати алименты и оплачивает учебу в Лондоне.

Baring Vostok с 1994 года занимается инвестициями в России и другие страны СНГ. Как говорится на сайте структуры, капитал входящих в Baring Vostok фондов превышает 3,7 миллиарда долларов, компания вложила в экономику России 2,8 миллиарда долларов.

Фонды Baring Vostok также являются акционером интернет-магазина Ozon, девелоперской компании "Эталон", продуктового ритейлера "Вкусвилл", оператора широкополосного доступа в интернет и платного ТВ — компании "ЭР-Телеком".

Согласно данным на сайте ЦБ РФ, Калви принадлежит контрольный пакет акций банка "Восточный", входящего в топ-40 крупнейших в России по размеру активов.