САРАТОВ, 15 фев /ПРАЙМ/. Завод по производству пластмассовых изделий планируется в 2019-2021 годах построить на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Петровск" в Саратовской области, вложив около 150 миллионов рублей инвестиций, сообщила пресс-служба губернатора области.

Губернатор области Валерий Радаев и гендиректор и владелец ООО "Техно Расплав" (Химки Московской области) Павел Щербаков на инвестиционном форуме в Сочи подписали соглашение о намерениях по строительству завода по выпуску пластмассовых изделий, в том числе путем переработки полимерных отходов.

"Общий объем инвестиций составит около 150 миллионов рублей. Срок реализации проекта – 2019-2021 годы. На первом этапе будет запущено производство полиэтилена высокого давления, на данном этапе планируется инвестировать порядка 40 миллионов рублей… Вторая очередь предполагает организацию переработки других полимерных отходов", — говорится в сообщении.

Мощность будущего предприятия составит 500 тонн в месяц, разместить завод планируется на базе существующей инфраструктуры АО "Петровский электромеханический завод "Молот".

Как отметил Радаев, инвестор планирует организацию производства в Петровске и может претендовать на статус резидента ТОСЭР, что позволит ему получить дополнительные налоговые преференции и льготы.

"Жители района получат новые рабочие места. Проект будет способствовать эффективному использованию производственной инфраструктуры, создаст новое направление деятельности, что особенно важно для моногорода Петровска", — цитирует губернатора его пресс-служба.

Петровску в сентябре 2017 года постановлением правительства РФ был присвоен статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), который позволяет предоставлять инвесторам налоговые льготы. Власти Петровского района рассчитывают, что в первые три года функционирования ТОСЭР будут запущены пять крупных и не менее четырех средних инвестпроектов.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.