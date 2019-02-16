МОСКВА, 16 фев /ПРАЙМ/. Минтруд РФ предлагает в два раза увеличить выплаты работникам, уволенным в связи с ликвидацией предприятия, проект закона размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас, согласно Трудовому кодексу, при увольнении работника в связи с ликвидацией организации ему выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).

Однако Конституционный суд РФ признал часть 1 статьи 178 Трудового кодекса не соответствующей конституции в связи с тем, что содержащиеся в ней положения не обеспечивали предоставление на равных условиях всем работникам, трудовой договор с которыми был расторгнут в связи с ликвидацией организации, гарантии в виде сохранения среднего заработка на период трудоустройства (но не более чем на два месяца вместе с выходным пособием).

Отмечается, что за этот период организация может уже прекратить свою деятельность, что лишает уволенного работника права на получение среднего месячного заработка за второй месяц после увольнения (при условии его нетрудоустройства). Законопроект разработан, чтобы обеспечить работника гарантией по выплате средней заработной платы после второго и третьего месяца (в случае его нетрудоустройства).

"Предлагается при увольнении работников в связи с ликвидацией организации… выплачивать в день увольнения выплату в размере двухкратного среднего месячного заработка, а в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностях — в размере трехкратного среднего заработка", — говорится в пояснительной записке к проекту закона.