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СОЧИ, 16 фев /ПРАЙМ/. Регионы будут бороться за привлечение квалифицированных кадров, которые станут ключевым ресурсом для реализации национальных проектов, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Челябинской области Борис Дубровский в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

По его словам, в Челябинской области традиционно ключевыми являются социальные национальные проекты, направленные на развитие медицины, образования, городской среды. При этом выполнение масштабных задач, определенных правительством, должно обеспечить прорывные результаты для региона.

"Объекты (для включения в нацпроекты) сформированы, нам понятно, какое отставание мы должны ликвидировать в образовании, инфраструктуре городов, дорожном хозяйстве. Перечень исчерпывающий. Финансовые ресурсы есть для этого. Но чтобы достичь этих целей, надо сосредоточиться на качестве человеческого капитала, который будет заниматься реализацией на практике этой задачи. Мы все будем бороться и конкурировать за кадры", — заявил Дубровский. По его словам, необходима подготовка своих специалистов, изучение лучших практик.

Губернатор также рассказал, что регионы сегодня конкурируют и в борьбе за высокие позиции в рейтинге инвестиционной привлекательности.

"Это не просто статус, это потенциальная возможность. У нас есть, как и во всех регионах, команда, которая занимается улучшением инвестиционного климата. Какое будет наше место, мы увидим на петербургском форуме", — сказал он.

По его словам, инвесторы принимают в расчет и положение региона в рейтинге.

"Есть амбиции попасть в двадцатку. Нам бы хотелось еще быть в десятке и быть первыми. Не думаю, что есть регион, который бы не хотел находиться в лидерах. Мы работаем над этой задачей, я ее ставлю регулярно. Не спят и другие регионы, лидеры, с которыми мы находимся в соревнованиях", — сказал глава региона, отметив, что подобного рода конкуренция в итоге идет на пользу всей стране.

Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России традиционно представляется на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По итогам 2017 года Челябинская область заняла 22-е место.

Российский инвестиционный форум прошел в Сочи 14-15 февраля. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.