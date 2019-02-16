СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — ПРАЙМ. Крым не станет выплачивать компенсацию и возвращать активы украинского Приватбанка, обманувшего сотни тысяч крымских вкладчиков, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Ранее украинский Приватбанк заявил, что арбитраж в Гааге поддержал его иск к РФ по потере активов в Крыму, размер компенсации определит позднее. При этом Приватбанк настаивает на компенсации в размере 1 миллиард долларов.

"После того, как этот банк ушел из Крыма, забрав вклады сотни тысяч крымских вкладчиков, ни о каком возврате активов и выплате компенсаций быть не может. Они получат свои деньги, когда рак на горе свиснет, то есть никогда", — сказал РИА Новости Фикс.

По его мнению, требования "Приватбанка" по возврату крымских активов выглядит по меньшей мере цинично, так как никто из представителей этого банка почему-то не спешит возвращать миллиардные долги, оставшиеся перед крымчанами.

"Крым, национализировав крымское имущество украинского олигарха Игоря Коломойского, которому на тот момент принадлежал Приватбанк, поступил по справедливости, так как средства от продажи его активов пошли исключительно на погашение долгов обманутых вкладчиков", — подчеркнул Фикс.

После вхождения Крыма в состав РФ украинские банки отказались возвращать вклады жителям региона. Наибольшие невыполненные финансовые обязательства остались у Приватбанка. Обязанность компенсировать потери крымчан, чьи вклады не превышают 700 тысяч рублей, взял на себя Фонд защиты вкладчиков. Власти Крыма для выплат крупных вкладов приняли решение национализировать крымское имущество Коломойского. Первым проданным объектом стал санаторий "Форос".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".