МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Басманный суд Москвы арестовал сроком на 2 месяца основателя крупной инвестиционной компании Baring Vostok и члена Совета директоров банка "Восточный" американца Майкла Калви по делу о хищении 2,5 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя подлежит удовлетворению", — сказал судья Артур Карпов. Таким образом, срок ареста Калви установлен до 13 апреля.

В пятницу суд продлил задержание американского инвестора и отложил на субботу решение вопроса о его аресте, поскольку следствие не предоставило подтверждающих низкую стоимость спорных акций материалов, кроме того, в деле имеются не переведённые на русский язык документы, которым суд не мог дать оценку. Защита Калви в свою очередь в пятницу просила отложить заседание для подготовки и сбора дополнительных материалов, подтверждающих свою позицию.

Следственный комитет России обратился в суд с требованием заключения под стражу американца до 13 апреля. Следствие обосновало необходимость ареста Калви тем, что он, находясь на свободе, может скрыться от российского правосудия, поскольку большую часть времени проводит в Лондоне.

По словам следователя, Калви в ходе допроса отверг свою причастность к хищению 2,5 миллиардов рублей.

Генпрокуратура РФ поддержала необходимость ареста американца.

Как следует из оглашенных ранее в суде данных, дело возбуждено 13 февраля об особо крупном мошенничестве с ущербом свыше 2,5 миллиардов рублей. ГСУ СКР возбудил данное дело по материалам, поступившим из управления "К" ФСБ России. Речь идет о выданном в 2015 году банком "Восточный" кредите "Первому коллекторскому бюро" и подписанном отступном гендиректором Бюро в 2017 году.

В пятницу Басманный суд санкционировал арест директора по инвестициям Baring Vostok Ивана Зюзина, партнер по индустрии финансового сектора этой инвесткомпании Филиппа Дельпаля, партнера Baring Vostok, специализирующегося на проектах в области медиа, недвижимости и стройматериалов, Вагана Абгаряна, председателя совета директоров "Норвик банка" (бренд "Вятка банк"), экс-главу банка "Восточный" Алексея Кордичева и гендиректора "Первого коллекторского бюро" Максима Владимирова.

Следствие считает, что Калви с Дельпалем и иными неустановленными лицами убедили акционеров банка проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при том, что их реальная рыночная стоимость составляла 600 тысяч рублей.