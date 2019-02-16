МОСКВА, 16 фев /ПРАЙМ/. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро принять во внимание то, что "даже российские фирмы" не считают его "разумной инвестицией" и прекращают работу с Венесуэлой.

В минувший четверг президент "Лукойла" Вагит Алекперов сообщил журналистам, что трейдинговая компания "Лукойла" Litasco прекратила работу с Венесуэлой.

"Мадуро и его дружкам следует обратить внимание на то, что даже российские фирмы не считают его (Мадуро — ред.) разумной инвестицией и прекращают операции с нелегитимным бывшим диктатором", — написал Болтон в Twitter, комментируя эту новость.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении венесуэльской PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. Госдепартамент США также заявил, что Вашингтон предоставил главе оппозиционного парламента Венесуэлы Хуану Гуаидо доступ к счетам правительства Венесуэлы в американских банках. В среду Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило, что санкции США против PDVSA уже начали ограничивать экспорт венесуэльской нефти.

Спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период работы временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США". Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.