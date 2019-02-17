МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Газпромбанк принял решение заморозить счета венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA и остановить проведение операций с ней, чтобы снизить возможные риски из-за санкций США, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в Газпромбанке.

"Счета PDVSA сейчас заморожены. Как вы понимаете, операции не могут проводиться", — приводит агентство слова источника.

На прошлой неделе агентство сообщило со ссылкой на источники, что PDVSA переводит банковские счета нефтяных совместных предприятий в Газпромбанк на фоне санкций США и дает инструкции клиентам СП переводить средства от продаж нефти на новые счета российского банка.

После этого в российском банке, комментируя сообщение агентства Рейтер, журналистам заявили, что PDVSA не открывала новых счетов в Газпромбанке.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении венесуэльской PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. Госдепартамент США также заявил, что Вашингтон предоставил главе оппозиционного парламента Венесуэлы Хуану Гуаидо доступ к счетам правительства Венесуэлы в американских банках. Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. В среду Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило, что санкции США против PDVSA уже начали ограничивать экспорт венесуэльской нефти.