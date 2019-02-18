ДУБАЙ, 18 фев /ПРАЙМ/. Соглашения на сумму 20 миллиардов долларов были подписаны в ходе визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана в Пакистан, сообщает в понедельник саудовское издание Saudi Gazette.

В присутствии Мухаммеда бен Салмана и премьер-министра Пакистана Имран Хана было подписано семь двусторонних соглашений, большая часть из которых касается энергетической сферы. По заявлению наследного принца Саудовской Аравии, общая стоимость этих соглашений составляет 20 миллиардов долларов.

В частности, между сторонами было подписано соглашение о поставках нефти и нефтепродуктов из Саудовской Аравии, а также меморандумы о взаимопонимании по поводу проектов в сфере нефтепереработки и нефтехимии, электроэнергетики и возобновляемых источников энергии на территории Пакистана.

Ранее сообщалось, что наследный принц Саудовской Аравии заключит в Пакистане ряд крупных инвестиционных сделок, включая строительство НПЗ и нефтехимического комплекса в порту Гвадар за 10 миллиардов долларов.

Из Пакистана наследный принц Саудовской Аравии направится в Индию и завершит свое азиатское турне двухдневным визитом в Китай. Ранее из программы визита были неожиданно исключены Малайзия и Индонезия.