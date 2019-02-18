АБУ-ДАБИ, 18 фев — ПРАЙМ. Фонд обороны, безопасности и развития Tawazun (ОАЭ), ФГУП "НАМИ" и Sollers в рамках военно-промышленной выставке IDEX подписали соглашение о вхождении фонда в число участников ООО "Аурус" с долей 36%, Tawazun также станет генеральным дистрибьютором марки в регионе.

В начале июля 2018 года Минпромторг РФ объявлял о достижении договоренности между Tawazun, НАМИ и Sollers о вхождении арабского фонда в капитал совместного предприятия по производству автомобилей Aurus проекта "Кортеж" и вложении в него 110 миллионов евро.

"В соответствии с подписанным соглашением фонд Tawazun получит долю в размере 36% в ООО "Aурус" и проинвестирует в компанию в общей сложности 110 миллионов евро в течение ближайших трех лет. За счет этих средств будут осуществлены инвестиции в организацию полномасштабного серийного производства автомобилей Aurus, в их локализацию, а также в развитие дистрибуции на международных рынках. Соглашением также предусмотрено, что фонд Tawazun станет генеральным дистрибьютором модельной линейки Aurus в странах Ближнего Востока и Северной Африки", — заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

ФГУП "НАМИ" останется разработчиком автомобилей бренда Aurus и сохранит 63,5% в компании, доля Sollers в ООО "Аурус" сократится до 0,5%, при этом с конца 2020 года Sollers станет индустриальным партнером проекта и начнет серийное производство автомобилей Aurus на мощностях автозавода в особой экономической зоне "Алабуга", поясняет Минпромторг.

"Мы очень высоко оцениваем стратегическое партнерство с НАМИ в проекте Aurus и с воодушевлением смотрим на предстоящую совместную работу по разворачиванию производства линейки люксовых и бронированных автомобилей для российского и международного рынков", — подчеркнул генеральный директор Tawazun Тарек Абдула Рахим Аль Хосани.

Автомобили Aurus — рыночное название проекта "Кортеж" — семейства автомобилей класса "люкс" на единой модульной платформе для первых лиц государства, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Он реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и зарубежных партнеров. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. В розничной продаже машины семейства "Кортеж" появятся под брендом Aurus в 2019 году. Их ориентировочная цена будет начинаться от 10 миллионов рублей.