МОСКВА, 18 фев /ПРАЙМ/. "ЭР-Телеком Холдинг", третий по доле рынка в РФ среди провайдеров платного ТВ, не ожидает оттока абонентов из-за перехода России на цифровое эфирное телевидение, заявил РИА Новости гендиректор компании Андрей Кузяев.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход будет поэтапным — начался в феврале и займет полгода. Тверская область первой перешла на цифровое вещание 3 декабря, 11 февраля — еще 7 регионов. С запуском сети цифрового вещания граждане РФ должны бесплатно получить набор из 20 телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах.

"Мы не увидели никакого оттока, и мы думаем, что его не будет. Потому что, вы знаете,… это программа реализовывалась десять лет. Десять лет назад — это было революционное решение. Государство очень разумно подошло к этому. Но за эти десять лет произошли очень серьезные изменения. Во всех городах сегодня уровень проникновения платного телевидения где-то в районе 90%. И когда начали переход на цифровое ТВ, на самом деле, уже у всех было цифровое телевидение и все привыкли к этому платному ТВ", — сказал Кузяев.

"Другой, тоже принципиальный момент. Остаются населенные пункты за городами, но за это время появилось спутниковые операторы — "Триколор", "Арена" — в общем, спутниковое ТВ в России стало массовым. И в принципе, на мой взгляд, из-за того, что госпрограмма достаточно долго реализовывалась, … большая часть населения уже имеет услуги цифрового ТВ", — добавил собеседник агентства.

Между тем, на прошлой неделе замглавы Минкомсвязи Алексей Волин говорил, что переход России на цифровое эфирное телевидение является вызовом для операторов платного кабельного ТВ, и им придется бороться за своих абонентов. По его словам, нерепрезентативная выборка звонков на "горячую линию" в нескольких регионах показывает, что около 30% звонящих пенсионеров спрашивают, можно ли им отключиться от сетей операторов кабельного ТВ и начать смотреть цифровое эфирное телевидение.

"ЭР-Телеком Холдинг", по данным "ТМТ Консалтинг", занимал в 2018 году 12% рынка широкополосного доступа в интернет по абонентской базе (второе место), на рынке платного ТВ — 8% рынка по абонентам, третье место после "Триколора" и "Ростелекома".