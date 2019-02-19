МОСКВА, 18 фев /ПРАЙМ/. Министерство экономического развития России сообщило об утверждении положения о классификации гостиниц.

"Постановлением правительства России утверждено положение о классификации гостиниц, разработанной Минэкономразвития России при участии экспертов и представителей туристического рынка", — сообщает пресс-служба министерства.

Утверждена классификация отелей по системе звезд, в которой предусмотрено шесть категорий – 5*, 4*, 3*, 2*, 1*и без звезд. В положении определено, какой набор услуг для клиента подразумевает каждая категория.

"По действующему законодательству ответственность для гостиниц с номерным фондом выше 50 наступает уже с 1 июля 2019 года, для гостиниц с номерным фондом выше 15 – с 1 января 2020 года. Однако Минэкономразвития выступило с инициативой о переносе сроков административной ответственности до 1 января 2020 года и 1 июля 2020 года, соответственно, для того чтобы обеспечить более плавный переходный период", — говорится в релизе.

Аккредитованными организациями признаны юридические лица, которые осуществляют деятельность по классификации гостиниц при наличии действующего аттестата аккредитации. Вести реестр классифицированных объектов и аккредитовать экспертные организации будет Минэкономразвития.

"При этом министерство действовало эволюционным путем, введя максимально понятное и знакомое участникам рынка регулирование, обеспечена преемственность нормативно-правовой базы. С одной стороны, чтобы не создавать излишнюю нагрузку на туристическую отрасль, с другой стороны, обеспечить единые стандарты качества услуг. Подготовлены переходные положения для гостиниц, прошедших классификацию по старым правилам", — прокомментировали ситуацию в МЭР.

Минэкономразвития совместно с профессиональным сообществом продолжат доработку классификации.