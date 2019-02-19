МОСКВА, 19 фев /ПРАЙМ/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет совещание с участием глав регионов по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами.

"Завтра у нас большое совещание по этому поводу с участием всех руководителей субъектов РФ, чтобы оценить общее состояние дел", — сказал Медведев в понедельник на заседании президиума совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.

Как сообщила пресс-служба правительства, совещание пройдет в режиме видеоконференции. В нем также примут участие вице-премьер Алексей Гордеев, министр экологии и природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, глава ФАС Игорь Артемьев, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

С 1 января 2019 года в России введена новая система регулирования услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Работать с ТКО станут региональные операторы, в чьих задачах — транспортировка, обработка, обезвреживание, захоронение отходов.

В тех регионах, где начнется такая работа, оплата услуг операторов физическими и юридическими лицами будет осуществляться как отдельная коммунальная услуга, не входящая в состав платы управляющей компании за содержание жилого помещения. Тарифы на услуги региональных операторов будут утверждаться отдельно.

По данным Минприроды, на конец января 2019 года более 80% субъектов РФ перешли на новую систему, в 70 региональные операторы приступили к работе. Ожидается, что к апрелю к "мусорной реформе" присоединятся 90% регионов.

ЛЬГОТЫ ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект, освобождающий региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами от НДС и налога на прибыль, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ дополняет Налоговый кодекс нормой о предоставлении льгот по налогу на прибыль организаций и НДС региональным операторам ТКО, а именно, предусматривается освобождение от обложения НДС оказываемых региональными операторами услуг обращения с ТКО и предоставление субъектам РФ права устанавливать для таких организаций нулевую ставку налога на прибыль.

Помимо этого, для поддержания производственного потенциала организаций оборонно-промышленного комплекса законопроектом предлагается не учитывать при исчислении налога на прибыль доходы в виде сумм списаний задолженности таких предприятий и учитывать их в составе расходов уполномоченных банков.

ПЛАНЫ РЕФОРМЫ

Как сообщил ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, к 2024 году в результате "мусорной реформы" планируется увеличить долю твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, до 36%, а долю ТКО, направленных на обработку – до 60%, что должно соответствовать показателям европейских стран.

Реформой также предполагается, что до 2025 года регионы построят 95 комплексов по переработке, утилизации и обезвреживанию отходов, а также 200 мусоросортировочных и многофункциональных комплексов.

При этом министр призвал "не политизировать" реформу. "Не замалчивать проблемы, а открыто работать в интересах общего благополучия россиян", — сказал он.

Как отметила пресс-служба правительства России, по всей стране продолжается работа по ликвидации объектов накопленного вреда, в том числе "старых" свалок ТКО. В рамках приоритетного проекта "Чистая страна" в 2019 году в регионы направят 6,7 миллиарда рублей на эти цели из федерального бюджета, уточнила пресс-служба.

"Также в большинстве субъектов Российской Федерации установлены предельные единые тарифы на услуги региональных операторов. В отдельных субъектах Российской Федерации установлены льготные тарифы в области обращения с ТКО для отдельных категорий потребителей (Сахалинская область, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа), а также предельный уровень цен на коммунальную услугу по обращению с ТКО на 2019 год, а также понижающий коэффициент к такой цене для отдельных категорий граждан (Нижегородская область)" — говорится в релизе.

В нем добавляется, что правительство прорабатывает дальнейшие шаги по смягчению перехода на новые правила регулирования обращения с ТКО.

УДЕРЖАТЬ ТАРИФЫ

В конце января в Минприроды заявили, что намерены сдерживать рост тарифов за вывоз мусора. По словам Кобылкина, в целом по России средний рост коммунальных платежей в январе составил 5,7%, в то время как по мусору повышение составило 2,4% (максимально — 11%, а минимально — 2%).

Кроме того, в правительстве звучат предложения сделать бесплатным вывоз раздельно собранного вторсырья. "Перспективу вижу в том, чтобы в части сухих отходов их вывоз для жителей стал бы бесплатным, с учетом того, что это материальные ресурсы, которые будут поступать в экономику нашей страны", — заявил ранее вице-премьер Алексей Гордеев.

По его словам, необходимо перейти в течение года на прием отходов в два контейнера на месте сбора. В один класть сухие отходы — всё то, что может поступать во вторичный оборот: пластик, стекло, бумагу, металл. Во второй — мокрые, прежде всего органические отходы.

Вторым нововведением должен стать фактический учет веса и объема собранных отходов вместо действующего сейчас расчетного, нормативного способа учета вывезенного мусора — в первую очередь, в сельской местности.