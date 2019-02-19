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КОММЕРСАНТ

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— Хлебнули кори — Эксперты признали всплеск заболеваемости и в России — Вчера в Высшей школе экономики "Ъ" заявили, что "карантин", введенный в одном из зданий вуза в связи со случаем заболевания корью, "прекращает действовать в понедельник вечером", подчеркнув, что "карантин — не вполне корректный термин". Ранее управление Роспотребнадзора по Москве сообщило о нескольких случаях кори в городе. Ухудшение ситуации с заболеваемостью корью также отметили медики Санкт-Петербурга. Роспотребнадзор признает всплеск заболеваемостью корью в России, связывая его с "завозом инфекции из неблагополучных стран". В ведомстве напоминают, что "заболевание может протекать достаточно тяжело, с развитием серьезных осложнений и летальных исходов", а "единственный способ предотвратить его — привиться против кори".

— Заклеймили Азовом — Евросоюз согласовал расширение черного списка россиян — Спустя почти три месяца после столкновения российских и украинских военных кораблей у берегов Крыма Евросоюз готов расширить санкции в отношении РФ. Впрочем, состоявшееся в понедельник в Брюсселе заседание глав МИДов стран—членов ЕС показало: новые ограничительные меры будут относительно скромными. Вместо введения дополнительных экономических санкций было решено расширить список граждан РФ, которым запрещен въезд в ЕС. Их имена должны стать известны в ближайшие дни. В Госдуме России заявили: украинские моряки, арест которых и стал причиной новых санкций, "останутся сидеть в камере, какими бы слезами ни заливался Киев или официальный Брюссель".

— Кресла на них нет — Российские поставщики мебели хотят расширения преференций — Введенный в 2017 году мораторий на закупки иностранной мебели для госнужд не оправдал надежд российских поставщиков. Как стало известно "Ъ", они попросили правительство распространить запрет и на закупки госкомпаний, монополий и унитарных предприятий. Участники рынка рассчитывают на дополнительные доходы в 100 млрд руб. за три года, но добиться преференций может быть непросто. Против выступает Федеральная антимонопольная служба (ФАС), опасаясь, что мера грозит ростом цен и снижением качества мебели.

— Тревожная трубка — Таксофоны оповестят граждан о чрезвычайных ситуациях — Минкомсвязь готовит масштабную программу по переоборудованию всех 148 тыс. оставшихся в России таксофонов. Их могут оснастить средствами оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Средства для этого планируется взять из наполняемого операторами связи резерва универсального обслуживания, при этом отказавшись от расходов на ставшие непопулярными пункты коллективного доступа в интернет. Для этого потребуются поправки к закону "О связи", а создаваемая инфраструктура может дублировать уже существующие системы оповещения, предупреждают эксперты.

— Выбросам оформили разрешение — Нацпроект по экологии наполняется подробностями — Утвердив содержание 12 национальных проектов, правительство перешло к установлению порядка их выполнения. Вчера в Белом доме обсуждали начало реализации нацпроекта "Экология", в рамках которого утвержден порядок предоставления комплексных экологических разрешений для "вредных" промышленных производств. Предполагается, что к 2024 году будут выданы 6,9 тыс. таких разрешений, которые заменят набор действующих сейчас документов и нормативов.

— Бедности уточняют услуги — Минтруд расширяет рекомендации по определению нуждаемости — Минтруд занимается тонкой настройкой системы соцпомощи в РФ — ведомство разработало поправки к рекомендациям по определению потребности в соцуслугах среди россиян. Ведомство предлагает детализировать анализ факторов, влияющих на нуждаемость, учитывать мнение самих граждан о необходимости помощи и исходить из принципа проживания гражданина в "привычной благоприятной среде". Инициатива Минтруда вписывается в общий вектор усилий правительства в сфере борьбы с бедностью: для снижения ее уровня в два раза к 2024 году в первую очередь необходимы детальные данные.

— Капитаны бизнеса пошли непроизводительным курсом — Экономический след мегакомпаний США не вырос за 60 лет — Вопреки расхожему мнению, американские "компании-суперзвезды" за последние 60 лет не стали крупнее и производительнее, а с 2000 года их вклад в общий рост производительности труда сократился почти на 40%, говорится в рабочем докладе Национального бюро экономических исследований (NBER). Аналитики бюро предполагают, что причинами тому могут быть снижение конкуренции из-за влияния крупного бизнеса на госрегулирование, а также дефицит новых идей, способных нарастить производительность уже сложившихся гигантов.

— ОСАГО подорожало на кассе — Мониторинг рынка страхования — На фоне заявлений страховщиков о снижении цен на ОСАГО производители онлайн-касс фиксируют увеличение средней стоимости полиса. По данным компании АТОЛ, если в апреле 2018 года бумажный полис стоил 4466 руб., то в декабре — 6040 руб. Электронный полис подорожал с 3871 руб. в январе 2018 года до 4818 руб. в январе 2019-го. Из этого исследователи делают вывод о росте цен на бумажные и электронные ОСАГО на 35% и 25% соответственно.

— Концерн "Калашников" встал на путь локализации — Заводы по производству стрелкового оружия появятся в Венесуэле, Индии и Саудовской Аравии — К концу 2019 года Россия закончит строительство завода по производству автоматов Калашникова в Венесуэле. Об этом на выставке вооружений и военной техники IDEX-2019 "Ъ" заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Через несколько месяцев в эксплуатацию будет введен аналогичный завод в Индии, а в ближайшее время будет подписано соглашение о совместном производстве автоматов Калашникова в Саудовской Аравии.

— Губернаторы проявили повышенный интернет — Эксперты оценили активность глав регионов в соцсетях — Губернаторы стали больше использовать социальные сети, а интерес граждан к их работе вырос, говорится в докладе фонда "Петербургская политика". По словам собеседников "Ъ", в администрации президента (АП) следят за тем, как главы регионов ведут свои аккаунты, а тема присутствия губернаторов в соцсетях поднималась на прошедшем 14–16 февраля семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике.

— Обжалование с несколькими оговорками — Минюст исполнил постановление КС по жалобе "Справедливой России" — Министерство юстиции разработало поправки, которые позволят участникам выборов, не дошедшим до этапа регистрации, обжаловать итоги голосования. Правда, только в одном случае: если принять участие в выборах им помешали сотрудники избирательных комиссий, прежде подвергавшиеся уголовному преследованию, но дело в отношении которых прекращено по нереабилитирующим основаниям. С требованием скорректировать соответствующие нормы Кодекса административного судопроизводства обращалось в Конституционный суд петербургское отделение "Справедливой России" после муниципальных выборов 2014 года. В партии исходом дела довольны.

— Бывшему вице-президенту Росгосстраха отмыли обвинение — ФСБ добавила Сергею Хачатурову еще одну статью — Следственное управление ФСБ утяжелило обвинение бывшему вице-президенту Росгосстраха (РГС) Сергею Хачатурову. Ранее бизнесмену инкриминировалось хищение акций страховой компании на сумму 6,1 млрд руб., теперь же ему вменено в вину еще и отмывание этих денег. Адвокаты господина Хачатурова называют новое обвинение нелепым, указывая, что если исходить из обновленной версии следствия, то одним из способов легализации стала уплата господином Хачатуровым налогов в российскую казну на сумму более 1 млрд руб.

— VIP-клиенты "Екатерининского" вложились в уголовное дело — Экс-финансисты получили сроки за махинации со средствами вкладчиков — Как стало известно "Ъ", Замоскворецкий райсуд Москвы вынес приговор бывшим топ-менеджерам банка "Екатерининский". Экс-председатель правления кредитного учреждения Эдуард Будишевский, бывший начальник отдела финансового анализа и бизнес-планирования Яков Крейнин, а также ревизор банка Елена Панева признаны виновными в хищении из "Екатерининского" почти 1,2 млрд руб. и получили от трех до семи лет колонии. Дело еще одного фигуранта, бывшего заместителя председателя правления Александра Бахматова, было рассмотрено ранее в особом порядке. Организатор преступления, экс-президент "Екатерининского" Павел Гольдман, находится в международном розыске.

— Уничтожение зарина обошлось слишком дорого — Закончено дело о хищениях при ликвидации запасов химоружия — Как стало известно "Ъ", Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела в отношении гендиректора и учредителя ООО "Рус-строй-перспектива" Александра Бизова, обвиняемого в хищении бюджетных средств, выделенных на реализацию федеральной целевой программы "Уничтожение запасов химического оружия в РФ". Находящийся под домашним арестом и тяжело больной предприниматель свою вину не признает. Между тем процесс над его предполагаемыми подельниками в Ижевске был приостановлен для проведения экспертизы, которая должна установить окончательную сумму ущерба.

— Российские офицеры расплатились за ангольских курсантов — С начальников спецфакультета частично взыскали стоимость обучения иностранцев — Как стало известно "Ъ", Саратовский гарнизонный военный суд вынес решение о привлечении к материальной ответственности офицеров Дмитрия Егорова и Дмитрия Куманеева, руководивших специальным факультетом Вольского филиала Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулёва. Суд признал, что они поставили на материальное довольствие курсантов из Анголы, за которых должна была платить эта страна, чем причинили ущерб бюджету России на сумму 2 млн руб.

— Генпрокуратура заступилась за кредиторов — Отменено прекращение дела Антона Зингаревича, задолжавшего банкам — Как стало известно "Ъ", Генеральная прокуратура отменила как необоснованное и незаконное решение следственного департамента (СД) МВД о прекращении громкого уголовного дела в отношении владельца ГК "Энергостройинвест-холдинг" (ЭСИХ) Антона Зингаревича, сына совладельца группы "Илим" Бориса Зингаревича. Надзорным ведомством отменено и аналогичное постановление в отношении экс-гендиректора ЭСИХ Константина Шишкина. Обоих фигурантов обвиняли в хищении 2,5 млрд руб., полученных компанией в банке "Глобэкс" и МТС-банке, которые не были возвращены.

— Террористов проверят на права человека — Рабочая группа при омбудсмене изучит приговоры членам "Хизб ут-Тахрир" — Правозащитники договорились с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой о выработке решения по проблеме исламской организации "Хизб ут-Тахрир". Она запрещена в России и признана террористической, но, по заверениям ряда экспертов, ее члены не готовят и не совершают терактов. Тем не менее ее участники задерживаются, а суды назначают им большие сроки — от 10 до 24 лет лишения свободы. Рабочая группа при аппарате омбудсмена намерена выяснить, можно ли изменить решение Верховного суда РФ о запрете организации.

— Изъятые органы оставили без движения — Райсуд в Москве отказал в удовлетворении иска о посмертной трансплантации без уведомления близких — Кузьминский районный суд отказал в удовлетворении иска по делу об изъятии органов родственникам Павла Мардаря, пострадавшего в ДТП и скончавшегося в октябре 2017 года. Близкие господина Мардаря требовали 10,8 млн руб. в качестве компенсации морального вреда, так как врачи не уведомили их ни о готовящемся, ни о совершенном изъятии органов. Адвокат заявителей сообщил, что обжалует решение суда, а также не исключил обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) после прохождения всех судебных инстанций в РФ.

— Ректоров выстроили в колонку — Социологи обнаружили 370-кратную разницу в доходах глав российских вузов — Российские социологи исследовали корпус ректоров российских вузов. Согласно полученным результатам, средний российский ректор — мужчина в возрасте около 60 лет, доктор наук, профессор, многие годы проработавший в вузе, активно сотрудничающий с властными структурами, член партии "Единая Россия". Доля женщин среди ректоров составляет меньше 20%, больше всего в стране остается ректоров, назначенных при министре образования Андрее Фурсенко, а самый высокий доход ректора в 2017 году в 370 раз превышал самый низкий.

— Третья кашмировая война — Конфликт Индии и Пакистана грозит глобальным противостоянием — После подрыва террористом-смертником индийского конвоя в штате Джамму и Кашмир Индия и Пакистан оказались на грани военного конфликта. Индия возложила на Исламабад вину за теракт и требует его полной международной изоляции. Ситуация грозит усугубить противоречия между крупнейшими мировыми державами. США безоговорочно встали на сторону Дели и пообещали усилить давление на Пакистан. А партнеры Индии по БРИКС и ШОС — Россия и Китай — ограничились осуждением теракта и от критики Исламабада воздержались. Эскалация в Кашмире ставит в непростое положение Москву, развивающую "привилегированное стратегическое партнерство" с Индией и при этом активизирующую военно-технические связи с Пакистаном.

— Объекты высокого взыска — Росприроднадзор хочет повысить экологические штрафы для крупного бизнеса — Росприроднадзор предлагает вдвое повысить штрафы за экологические нарушения для крупных предприятий, а для объектов высокого риска — на порядок. Ведомство констатирует, что нынешние размеры штрафов не имеют "никакой стимулирующей" функции для крупных компаний. Собеседники "Ъ" согласны, что сейчас даже большие компании платят всего несколько миллионов рублей штрафов в год, что несопоставимо с их выручкой.

— Регулятор не сдает кредиторов — ЦБ хочет контролировать взыскание долгов финансовыми организациями — ЦБ не поддержал идею Минюста привлекать банки к ответственности за нарушения при взыскании просроченных долгов наравне с коллекторами. По мнению ЦБ, у него есть все полномочия для контроля за кредитными организациями в этой сфере. Отследить их применение невозможно, однако регулятор хочет надзирать и за взысканием долгов остальными кредиторами. Юристы считают, что ЦБ пытается вывести своих поднадзорных, на которых граждане жалуются чаще, чем на коллекторов, из зоны действия жесткого профильного закона, дополнительно снижая прозрачность системы контроля за взысканиями.

— Исполнители ушли на задание — Онлайн-сервисы мелких поручений заметили активность заказчиков — Число онлайн-заказов мелких услуг, выполняемых частными лицами, продолжает расти в рунете двузначными темпами. Сервис Profi.ru за 2018 год нарастил число заказов на 71%, а онлайн-платформа YouDo отчиталась о росте на 51% по итогам четвертого квартала. Объем этого рынка, по оценке экспертов, по итогам года мог приблизиться к 30 млрд руб.

— Инвесторы защищаются от ФРС — Они скупают золото в ожидании решений финансовых властей США — Стоимость золота на мировом рынке 18 февраля обновила десятимесячный максимум, достигнув отметки $1327 за тройскую унцию. Этому способствовали планы Федеральной резервной системы (ФРС) США остановить рост базовой процентной ставки, а также высокие геополитические риски, связанные как с внутренней, так и внешней политикой США. В такой ситуации инвесторы предпочитают наращивать вложения в защитные активы.

— Кибербезопасность ушла на базу — Банкам с базовой лицензией поможет аутсорсинг — Решение вопроса кибербезопасности небольших банков сдвинулось с мертвой точки. Банки с базовой лицензией обсудили проблему непосредственно с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной. Сами защитить себя от киберугроз небольшие банки не могут, а услуги ключевых игроков рынка IT-безопасности для них дороги. В такой ситуации банки становятся легкой добычей хакеров, которые проникают через них в сети крупных игроков. Решить проблему может появление специальной аутсорсинговой компании под патронажем ЦБ, но пока не решено, будет она создана с нуля или за основу возьмут одну из действующих платформ.

— Фактор без риска — Рынок факторинга растет за счет проверенных клиентов — По итогам 2018 года факторинговый рынок показал рост — портфель компаний, предоставляющих краткосрочное финансирование под уступку дебиторской задолженности (будущих платежей за поставку), увеличился на 40%. Но рост обеспечен не привлечением новых клиентов, а расширением объемов бизнеса с существующими. Факторинговый рынок следует за экономикой, в которой происходит концентрация бизнеса, и в ближайшие годы этот тренд сохранится, указывают эксперты.

— От дробления залог не меняется — ВС защитил банки от махинаций с ипотекой — Верховный суд (ВС) принял решение, которое может помочь банков бороться с махинациями клиентов с ипотечными залогами. До сих пор, чтобы снять обременение с заложенной банку квартиры, было достаточно изменить предмет залога — например, превратить одну квартиру в две, "забыв" поставить их на кадастровый учет. Именно такую операцию попытались провести заемщики Абсолют-банка, которых поддержали суды трех инстанций. Но ВС с этим не согласился, указав на эластичность предмета залога вне зависимости от его реконструкции и не дав таким схемам шанса приобрести массовый характер.

— "Ростех" рассчитал самолетам подъемные — Потребности ОАК в инвестициях доросли до 250 млрд руб — "Ростех" оценил потребности в инвестициях для Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), вошедшей в его состав в конце прошлого года, не менее чем в 250 млрд руб. Деньги нужны в первую очередь на доведение до серийного производства среднемагистрального МС-21 и ближнемагистрального SSJ 75. "Ростех" рассчитывает привлечь средства как бюджета, так и частных инвесторов. Получить госденьги будет непросто, поскольку Белый дом согласовывал передачу ОАК в состав "Ростеха" именно для снижения нагрузки на бюджет. Выгода частных инвесторов от вложений в ОАК также неочевидна.

— Каспийский шельф прирастает ЛУКОЙЛом — Компания вложится в СП с Казахстаном — ЛУКОЙЛ близок к тому, чтобы подписать контракт с "Казмунайгазом" по освоению малоизученного блока Женис на казахстанском шельфе Каспийского моря. Компания готова вложить в разведку блока $350 млн, а в случае открытия месторождения, по словам главы ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова, компания получит компенсацию добытым сырьем. По мнению экспертов, добыча может быть рентабельной даже при некрупном открытии при условии низкой налоговой нагрузки.

— Верфям подкинули краба — Компания Глеба Франка заказывает суда в ожидании квот — "Примкраб" (контролируется Глебом Франком) готовит тендер на строительство трех-десяти краболовных судов, в том числе с фабриками по разделке и заморозке. На строительство судов, которые на рынке оценивают в €27–32 млн каждый, претендуют Объединенная судостроительная компания (ОСК), UCL Holding, "Пелла" и "Звезда". Судостроители отмечают жесткость выдвинутых условий: суда нужно будет построить за пять лет, а в случае срыва контракта с Росрыболовством, по которому квоты на вылов краба будут выдаваться в обмен на строительство судов, ответственность вместо заказчика будет нести верфь.

— Сайты шифруют трафик — В рунете растет популярность SSL-сертификатов — В рунете резко выросло число сайтов с SSL-сертификатами шифрования, использующегося для передачи паролей и номеров кредитных карт, следует из данных Reg.ru и GlobalSign. Объем рынка таких сертификатов мог достигнуть около 1,3 млрд руб., но быстрый рост связан в первую очередь с инициативами крупных интернет-компаний, которые выдают их бесплатно. Лидерами по использованию бесплатных решений стали фишинговые сайты. При этом, по мнению экспертов, игрокам рынка платных сертификатов распространение бесплатных продуктов всерьез не мешает.

— А1 подселилась к ВЭБу — Компания может выкупить отель в Сочи — Покупкой гостиничного комплекса Bridge Resort, построенного в Сочи к Олимпиаде 2014 года структурами обанкротившегося НПО "Мостовик", заинтересовалась А1 Михаила Фридмана и Германа Хана. Отель на 700 номеров находится в залоге у ВЭБа, которому девелопер должен свыше 2 млрд руб. При этом рыночная стоимость курортной недвижимости может достигать 3,5 млрд руб.

— Минпромторг пошел по субстанциям — Чиновники надеются увеличить экспорт компонентов лекарств — Минпромторг решил поддержать развитие производства фармацевтических субстанций, необходимых для выпуска готовых лекарств, через экспорт. Чиновники 18 февраля уведомили, что начали разработку поправок, которые призваны облегчить компаниям выход на зарубежные рынки. Изменения лоббировали сами участники рынка, доля российских игроков на котором невелика. По их словам, развитие внутреннего производства при ограниченном экспорте невыгодно, внутреннего спроса со стороны фармкомпаний недостаточно.

ВЕДОМОСТИ

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— ЦБ попросил банки поработать бесплатно — Многие согласились поначалу не брать комиссию за переводы в Системе быстрых платежей — ЦБ попросил участников Системы быстрых платежей (СБП) в первое время работы не брать с клиентов комиссию за переводы через нее, рассказали "Ведомостям" сотрудники нескольких банков.

— Послание Путина парламенту хотели приурочить к крымской годовщине — Но перенесли на февраль. Возможно, из-за необходимости остановить падение рейтинга президента — Оглашение послания президента парламенту, намеченное на среду, изначально планировалось на середину марта, рассказали "Ведомостям" четыре человека, близких к администрации президента. Трое из них говорят, что его предполагалось приурочить к пятилетию присоединения Крыма. О назначении послания на 20 февраля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объявил на прошлой неделе.

— Губернаторы российских регионов все активнее используют соцсети — Самая популярная из них – Instagram — Исследование аккаунтов российских губернаторов в соцсетях, проведенное фондом "Петербургская политика", показало, что 17 из 85 губернаторов до сих пор там не присутствуют. В конце года Кремль ввел для региональных властей KPI, который оценивает этот показатель. Сам доклад будет представлен во вторник. В числе отсутствующих и губернаторы-старожилы – калужский Анатолий Артамонов, – и "молодые технократы", например нижегородский губернатор Глеб Никитин.

— Экспертиза не нашла экстремизма в картине Васи Ложкина о великой России — "Великая прекрасная Россия" была включена в список экстремистских материалов по иску прокуратуры — Картина "Великая прекрасная Россия" художника Алексея Куделина (творческий псевдоним – Вася Ложкин) содержит обозначение негативных эмоций по отношению к этническим группам. Но при этом не позволяет сделать вывод о том, что они направлены на возбуждение ненависти к человеку либо группе лиц на основе принадлежности к расе, национальности, социальной либо религиозной группе.

— Ближний Восток становится крупнейшим рынком для российских вооружений — Это следствие в том числе и политики Запада в этом регионе, поясняет эксперт — Экспорт российских вооружений на Ближний Восток и в Северную Африку в 2018 г. составил более $6 млрд, заявил в понедельник журналистам на выставке IDEX-2019 в Абу-Даби (ОАЭ) гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов. О том, что страны этого региона становятся одними из основных покупателей российского вооружения, руководители российской системы военно-технического сотрудничества говорили и ранее. Так, в 2017 г. директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) Дмитрий Шугаев заявил в интервью "Коммерсанту": "Мы по-прежнему ориентированы на Ближний Восток и Азиатско-Тихоокеанский регион, которые занимают приблизительно по 40% в общем объеме поставок продукции военного назначения".

— Минэкономразвития оценило потери России от санкций и торговых ограничений — В прошлом году ущерб российскому рынку составил $6,3 млрд — Протекционистские меры, введенные против российских товаров, обошлись российскому рынку в $6,3 млрд ущерба, сообщило Минэкономразвития.

— В России может стать больше бетонных автодорог — Срок эксплуатации таких дорог дольше — До конца марта власти должны решить, нужно ли увеличивать число автодорог с цементобетонным покрытием, следует из опубликованных поручений премьер-министра Дмитрия Медведева.

— ФРС готовится прекратить сокращение своего портфеля активов — Это может отразиться на финансовом рынке — Федеральная резервная система США (ФРС) скоро может определиться с тем, когда прекратить программу сокращения активов на своем балансе, свидетельствуют недавние заявления ее управляющих.

— Как Билл Гросс стал "королем облигаций" — Билл Гросс успешно управлял в Pimco активами без малого в $300 млрд. Терминал Bloomberg, за которым он работал, выставлен в Американском музее естественной истории — Нет ни одного управляющего, который заслуживал бы стать символом эпохи больше, чем Билл Гросс, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Он управлял крупнейшим в мире фондом облигаций Total Return Fund, который сам же и основал, – его активы на пике превышали $292 млрд. Его совета спрашивал министр финансов США, а пресса и инвесторы назвали его "королем облигаций".

— Для крупнейшего в России госзаказа на гражданские вертолеты нет денег — "Вертолеты России" пока поставили бесплатно первые восемь вертолетов из 150 — Холдинг "Вертолеты России" 8 февраля передал компании "Национальная служба санитарной авиации" (НССА) первые восемь вертолетов в санитарной комплектации: четыре Ми-8АМТ и четыре "Ансата". Всего НССА в сентябре 2018 г. заказала 104 "Ансата" и 46 Ми-8, покупать их должна лизинговая компания "Авиакапитал-сервис" и передавать НССА в лизинг. Поставки всех 150 машин должны завершиться в 2021 г. Стоимость контракта – почти 40 млрд руб., говорил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.

— Заявитель по делу Baring Vostok впервые рассказал о своих претензиях — Он опровергает версию инвестфонда о корпоративном конфликте в банке "Восточный" — Заявитель по делу Baring Vostok – член совета директоров и акционер банка "Восточный" Шерзод Юсупов впервые прокомментировал свое заявление в правоохранительные органы, в результате которого были арестованы основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви и еще пять человек.

— Минкомсвязи определило меры поддержки сквозных технологий — Только в 2019 году бюджет выделит 21 млрд рублей субсидий — Минкомсвязи опубликовало четыре проекта правительственных постановлений с правилами распределения субсидий на развитие сквозных технологий, например блокчейна, больших данных, искусственного интеллекта. В бюджете на поддержку этих проектов выделено 13,8 млрд руб. в 2019 г., говорит директор по "Цифровым технологиям" АНО "Цифровая экономика" Сергей Наквасин.

— Арабский фонд станет крупным акционером производителя президентских лимузинов — Автомобили Aurus будут производиться на двух площадках – в Москве и Татарстане — Доля ФГУП "НАМИ" в компании "Аурус", дистрибуторе люксовых автомобилей новой российской марки Aurus, снизится с 75% до 63,5%. Доля его партнера – "Соллерса" Вадима Швецова – сократится с 25% до 0,5%. Это произойдет в результате появления третьего участника проекта – Фонда обороны, безопасности и развития (DSDF) компании Tawazun из ОАЭ, который получит в "Аурусе" 36%-ную долю. Об этом сообщил Минпромторг со ссылкой на подписанное партнерами соглашение. По информации министерства, фонд вложит в проект 110 млн евро в течение трех лет. Деньги пойдут на организацию "полномасштабного серийного производства автомобилей Aurus, в их локализацию, а также в развитие дистрибуции на международных рынках", говорится в сообщении. Фонд станет генеральным дистрибутором Aurus в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

— Lamoda закроет одну из крупнейших сделок на рынке аренды складов — Девелопер "Софьино" может построить для нее логопарк до 100 000 кв. м — Онлайн-ритейлер Lamoda ведет переговоры с компанией "Логопарк менеджмент" об аренде у нее части складского комплекса "Софьино" на Новорязанском шоссе, рассказали два консультанта, работавших со сторонами потенциальной сделки. По их словам, компании договариваются о строительстве склада для нужд Lamoda на 50 000–60 000 кв. м с возможностью увеличения до 100 000 кв. м. Правда, ритейлер смотрит и другие логистические проекты в этом районе, хотя приоритетным остается "Софьино", оговариваются собеседники "Ведомостей".

— Крупнейшая финансовая компания Германии оказалась замешана в бухгалтерском скандале — В обвале котировок она винит журналистов — Провайдер электронных платежей Wirecard не очень широко известен за пределами Германии и стран Азии. Одна из немногих успешных немецких финансово-технологических компаний, в последние годы она стремительно развивала международный бизнес и, в частности, в 2017 г. купила у Citigroup подразделение предоплаченных банковских карт, работавшее в 11 странах и обслуживавшее около 20 000 ритейлеров. Wirecard обеспечивает электронные платежи и риск-менеджмент, выпускает физические и виртуальные карты, занимается мобильными платежами, сотрудничает с Visa и Mastercard, American Express, Discover, Apple Pay, JCB, Alipay, China UnionPay, WeChat Pay.

— Банкам усложнят продажи кредитных страховок — Им придется письменно раскрывать заемщикам сведения, которые многие не знают — Банкам и их агентам (например, автосалонам) станет сложнее продавать людям страховки вместе с кредитом. Это следует из поправок к законопроекту о возврате заемщику части страховой премии при досрочном погашении кредита, с которыми ознакомились "Ведомости" (их подлинность подтвердил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков). В первом чтении законопроект был принят осенью 2018 г.

— Все смешалось в домах и офисах — 2018 год еще войдет в историю рынка коммерческой недвижимости как переломный, хотя главные перемены произошли вовсе не на его территории.

— Склады у дома — Спрос на склады обогнал новое предложение 2018 г. более чем в 2 раза: построили примерно 0,7–0,8 млн кв. м, сделок заключили на 1,7–1,8 млн кв. м. Прогноз по вводу и сделкам на текущий год скромнее, но все равно ощутимый – 0,6 млн и 1,2–1,4 млн кв. м соответственно

— Загородные девелоперы строят только планы — У девелоперов снова возник интерес, хотя в течение года-двух они не осмеливались даже планировать новые поселки", – говорит руководитель Аналитического центра "Инком-недвижимости" Дмитрий Таганов.

— Рост платежей по всем фронтам — Январь начался с повышения тарифов, продолжения мусорных протестов и взрывов газа в жилых домах. Впрочем, не все происходившие за последний год события в коммуналке отличались драматизмом.

— Жизнь после рекордов — Сама фиксация факта обильных продаж позволяет участникам рынка новостроек демонстрировать уверенность. Потому что перспективы наступившего года тревожат: у застройщиков, скорее всего, не будет больше возможности работать так, как они привыкли за годы жизни с ДДУ.

— Тревожные рекорды — По данным экспертов консалтингового центра "Петербургская недвижимость", за прошедший год в Петербургском регионе (город и область) продали около 5 млн кв. м. На город пришлось две трети спроса (последние годы доля Ленобласти доходила до 40–45%).

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

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— Строй минобороны — В преддверии Дня защитника Отечества "Российская газета" презентует свой новый проект — "Российская газета" начинает масштабную акцию, которую мы назвали "Строй минобороны". Строй — понятие многогранное и самое что ни на есть армейское. Шеренга солдат — уже строй. Но в данном случае мы его рассматриваем в ином варианте: строй в смысле стройка. Их у минобороны великое множество.

— Золото на сдачу — Новый закон введет строгие правила для ломбардов — Правительственная комиссия по законопроектной деятельности подготовила инициативу, обязывающую ломбарды и скупки получать лицензии на прием золота и драгоценностей.

— Накликать зачет — Студенты все реже ходят на лекции — Ведущие вузы должны разместить не менее 10 образовательных курсов на международных платформах онлайн-образования. Таково требование федерального проекта "Молодые профессионалы". По данным Высшей школы экономики, через пять лет в мире будет 200 миллионов слушателей онлайн-курсов. Но готовы ли вузы и, главное, преподаватели уходить в цифру? На вопросы "РГ" отвечает ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов.

— Несносный дом — Верховный суд защитил хозяйку дачи, которую хотели снести из-за газопровода — Важное разъяснение сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда изучила жалобу дачницы, которой велели быстро и за свой счет снести эту самую дачу из-за близости подземной газовой трубы. С подобными проблемами в последние годы столкнулись многие граждане, которые годами спокойно работали на своих приусадебных участках, а потом вдруг оказались в точно такой же ситуации.

— Не занимать! — Компании зарезервируют рабочие места для предпенсионеров и молодежи — Петербургские депутаты намерены помочь с трудоустройством людям, которые испытывают сложности при поиске работы, в том числе молодежи и предпенсионерам. Законопроект об этом уже прошел первое чтение в городском парламенте.

— Курилы на связи — Владимир Путин обсудил с главой "Ростелекома" развитие цифровых услуг — О подключении всех школ к высокоскоростному интернету и обеспечении качественной связью Курил шла речь на встрече президента России главой "Ростелекома" Михаилом Осеевским.

— Камеры посадят на цепь — В Госдуме предлагают сначала увеличить скорости на трассах, а потом уже обсуждать штрафы — В Госдуме заявили о необходимости вернуть Госавтоинспекции полномочия по согласованию и утверждению схем и проектов организации дорожного движения. Причем места установки камер фотовидеофиксации нарушений также должны быть на этих схемах.

— Судите дольше — Мировых судей предложено назначать бессрочно — Председатель Совета судей России Виктор Момотов предложил назначать мировых судей на постоянной основе — с бессрочными полномочиями.

— Считайте сами — Налоговики предложили бизнесу калькулятор для расчета налоговой нагрузки — Федеральная налоговая служба (ФНС) запустила новый электронный сервис для расчета налоговой нагрузки. С его помощью компании и организации, применяющие общий режим налогообложения, смогут сравнивать свою налоговую нагрузку, в том числе по отдельным фискальным платежам, со средними значениями по отрасли в разрезе регионов. Позже в список параметров для расчета будет добавлен такой показатель, как масштаб деятельности предприятия.

— Место занято — Нужно ли внедрять в городах систему предварительного бронирования парковок — Минстрой намерен внедрить систему раннего бронирования парковочных мест в крупных российских городах. Об этом сообщил замглавы ведомства Андрей Чибис.

— Звездная карта туристу — Дмитрий Медведев утвердил положение о классификации гостиниц — Все российские гостиницы в обязательном порядке получат классификацию по "системе звезд". Высшим уровнем будут "пять звезд", низшей категорией — беззвездная.

— Патруль на багги — Военную полицию оснащают новыми машинами и беспилотниками — Военную полицию решено обеспечить квадроциклами. Также возможны поставки армейским правоохранителям багги, беспилотников, тепловизоров, ночных прицелов и переносных средств видеоконференцсвязи. Об этом сообщил начальник военно-полицейского главка Минобороны России Владимир Ивановский.

— Закон против вора — Госдума 21 февраля рассмотрит поправки о криминальных авторитетах — Госдума 21 февраля рассмотрит в первом чтении законопроект о противодействии организованной преступности. Мишенью инициативы президента станут так называемые "воры в законе", которым будет грозить до 20 лет тюрьмы и крупный штраф.

— Зал наполовину… — Если вы хотите составить какое-то представление о состоянии дел в стране, у вас есть как минимум три разных способа.

— Визу дадут онлайн — В минэкономразвития предложили создать интернет-сервис интуристов — Минэкономразвития готовит единую электронную площадку (маркетплейс), где иностранные туристы смогут покупать готовые турпродукты и получать электронные визы, сообщил замглавы ведомства Сергей Галкин.

— Шпроты не доплывут — Таможня предлагает запретить ввоз мясных, овощных и рыбных консервов — Таможенники предлагают запретить ввоз в Россию не только сырья — мяса из Америки, рыбы из Норвегии или яблок из Польши, — но и готовых продуктов: мясных, овощных и рыбных консервов, фруктовых соков.

— Бочке отмерен срок — Защитит ли хартия ОПЕК+ Россию и Саудовскую Аравию от судебного преследования США — Представители стран ОПЕК в понедельник приступили к двухдневному обсуждению хартии о бессрочном сотрудничестве между государствами — участниками соглашения о регулировании нефтедобычи (ОПЕК+). Одновременно в США возобновилось обсуждение проекта акта NOPEC, который позволит Вашингтону привлечь к ответственности членов ОПЕК+ за манипулирование ценами на нефть.

— Столбовая дорога — Власти города Больцано, что на севере Италии, установили на городских столбах "подушки безопасности". Таким способом они решили обезопасить головы пешеходов, неразумно использующих на улице смартфоны.

— Не кашляйте! — Из российских аптек изымают небезопасное лекарство от кашля — Из аптек исчезнет французский препарат "Эреспал", широко применявшийся при лечении кашля. О его изъятии из обращения сообщил Росздравнадзор. И следом за этим стало известно: еще одна фармкомпания уведомила регулятора, что также отзывает с рынка аналогичное лекарство, продающееся под маркой "Эпистат".

— Кавалерам — со скидкой — Военторг ввел льготы для награжденных орденом Мужества и медалью "За отвагу" — Руководство минобороны решило особым образом поощрить некоторых своих награжденных. По указанию главы ведомства Сергея Шойгу, сеть магазинов Военторга ввела в действие специальную программу преференций для кавалеров ордена Мужества и медали "За отвагу".

— Гангстер в Сети — Facebook торгует личными данными англичан — Давний конфликт между британскими законодателями и американской компанией Facebook, владеющей одноименной социальной сетью, вышел на новый уровень. В понедельник комитет по цифровым технологиям палаты общин опубликовал доклад под названием "Фейковые новости" — результат 18-месячного расследования, инициированного в том числе на основании жалоб от компаний-разработчиков программного обеспечения на недобросовестную конкуренцию.

— Сугробы над головой — В Самарской области крыши многоквартирных домов рушатся под тяжестью снега — Полуметровые сугробы вкупе с наледью для некоторых крыш оказались фатальными. Сначала обрушилась кровля в одном из сызранских домов дореволюционной постройки, в котором было три квартиры. Жильцов поселили в пункте временного размещения, им предложат квартиры в маневренном фонде. Потом "поехала" крыша многоквартирного двухэтажного дома в Самаре, в историческом центре города. Из здания спасатели эвакуировали 12 человек, к счастью, никто не пострадал. Всего в доме были зарегистрированы 26 человек.

— Три дня на взлет — Самолет можно будет поставить на учет через интернет — Самолет можно будет поставить на учет, как автомобиль.

— Бобы с маслом — Минсельхоз меняет структуру экспорта — Минсельхоз намерен изменить структуру агроэкспорта. В последние годы главный экспортный товар — зерновые, преимущественно пшеница, она занимает до 40 процентов в структуре поставок за рубеж.

— Золотое лицо — Особенным детям-сиротам поверить в себя помогли Цветаева и Маяковский — Можно ли играть на сцене, если ты с детства передвигаешься на инвалидной коляске? Могут ли театральные репетиции и премьеры стать лекарством от тяжелых болезней? Когда на сцене режиссерского факультета знаменитой "Щуки" юные актеры-инвалиды из центра "Городок Незнайки" показали свой спектакль, ректор института, известный актер Евгений Князев, тут же предложил подружиться. Так появилась первая Театральная школа для особенных детей.

— Спасительный спецназ — Одна минута — такой временной регламент предусмотрен для выезда по сигналу тревоги первой группы из спасателей и медиков Центра по производству работ особого риска "Лидер" МЧС России. А в последующие тридцать минут все 800 человек личного состава должны быть готовы к вылету в любую точку не только страны, но и мира. Накануне своего 25-летия спасатели продемонстрировали журналистам возможности и современные технологии.

— Один — в зимнем лесу — Малыш выжил, блуждая всю ночь в парке — Странная и в то же время дикая история произошла в одном из самых крупных московских заповедников — национальном парке "Лосиный остров".

— Извинился за Куинджи — Похитителя "Ай-Петри" оставили в СИЗО — Мосгорсуд отклонил жалобу защиты и признал законным арест Дениса Чуприкова — похитителя картины Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковки.

— Разворот на "пятерку" — Президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь подтвердил: Воздушно-космические войска получат первый серийный многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 до конца нынешнего года. Таким образом, начнется реализация контракта, заключенного с Минобороны России на военно-техническом форуме "Армия-2018".

— Халатность с убийством — Дело участкового дошло до суда — Серпуховский суд Подмосковья принял к рассмотрению уголовное дело бывшего полицейского участкового, обвиняемого в халатности.

— Танк почти не виден — Вооруженные силы Объединенных Арабских Эмиратов закупили новые партии российских противотанковых ракетных комплексов семейства "Корнет-Э" и зенитные ракетно-пушечные комплексы семейства "Панцирь".

— Киллеры по списку — В Московском военном суде начали слушать дело банды Гагиева — В понедельник в Московском окружном военном суде прошло предварительное слушание по громкому уголовному делу. На скамье подсудимых 12 участников преступного сообщества Аслана Гагиева.

— История с "молоком матери" — Как перепалка Польши и Израиля сорвала саммит Вышеградской группы в Иерусалиме — Саммит Вышеградской группы — Польши, Чехии, Словакии, Венгрии — в Израиле отменен из-за очередного конфликта между Варшавой и Тель-Авивом на почве истории Холокоста. По мнению польского эксперта, спор можно было бы уладить, если бы не грядущие выборы в обеих странах.

— Кто заплатит больше — Глава США получил доклад с рекомендациями по введению повышенных пошлин на европейские автомобили — Министерство торговли США направило президенту Дональду Трампу доклад о целесообразности введения пошлин на импорт автомобилей и запчастей. Воплощение в жизнь содержащихся в этом документе рекомендаций может иметь долгоиграющие последствия не только для рынка импортируемых в США автомобилей на сумму около 350 миллиардов долларов в год, но и для мировой торговли, а также для отношений с ключевыми геополитическими союзниками.

— На пороге нового этапа — Вокруг Ближнего Востока — очередная серия дискуссий разного накала. Вполне объяснимо — наступает новая фаза развития сложной и многоплановой ситуации. Совместными (хотя зачастую и нескоординированными) усилиями удалось практически уничтожить террористическое квазигосударство ИГИЛ (запрещено в России). А теперь на повестке дня ни много ни мало — обустройство нового Ближнего Востока.

— Тактика "поля руин" — Французский полковник раскритиковал западную коалицию — Полковник французской армии Франсуа-Режи Легрие, принимавший участие в боевых действиях на востоке Сирии против ДАИШ (запрещена в РФ, — прим. "РГ") в составе международной коалиции, жестко раскритиковал действия западников. Его отчет появился в военном журнале Revue Defense Nationale ("Национальная оборона"), а также на его сайте.

— Незваные гости — Каракас выгнал из страны евродепутатов — Группа европарламентариев правого толка, состоящая из пяти человек, которая пыталась встретиться с самопровозглашенным президентом Венесуэлы Хуаном Гуайдо, была остановлена на границе Венесуэлы после того, как Каракас обвинил ее в поездке с "конспиративными целями".

— Пишите без обид — Запрещено принимать судебные иски, в которых есть оскорбительные и грубые выражения — Судья апелляционной инстанции отказался рассматривать жалобу автовладельца на штраф за превышение скорости из-за того, что в ней были нелицеприятные выражения в адрес судьи первой инстанции и инспектора, который выписал постановление о штрафе. Верховный суд посчитал такой отказ справедливым.

— Служба неспасения — Медики "скорой" заплатили компенсацию за черствость к пациенту — На Камчатке суд взыскал больше миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда со Скорой помощи, чьи врачи проявили невнимание к пожилому пациенту.

— Одна на трассе — В Прикамье третьеклассница пошла пешком в свою деревню — В Пермском крае девятилетняя девочка после окончания занятий не поехала на школьном автобусе, а отправилась домой пешком по оживленной автостраде. Идти ей предстояло девять километров, но, к счастью, девочку заметил патруль ГАИ.

— Ясли станут ближе — Кировская семья доказала свое право на место в детсаду недалеко от дома — Дочери кировчанки Натальи Русаковой исполнилось три года, и мама подала заявление в детский сад. Но в департаменте образования она получила отказ в связи с нехваткой мест — сегодня в областном центре по этой причине не посещают дошкольные учреждения более двух тысяч малышей, которым уже исполнилось три года.

— Всплыли старые грехи — Замглавы Сибирского отделения РАН отправили под арест — Заместитель председателя Сибирского отделения РАН Иван Благодырь по решению Фрунзенского районного суда Владивостока арестован на два месяца и помещен в СИЗО. В столицу Приморья его этапировали из Новосибирска. Именно там он был задержан сотрудниками УФСБ по Приморскому краю.

— Сертификат на творчество — В Башкирии школьники смогут заниматься в кружках бесплатно за счет бюджетных средств — С нового учебного года в Башкирии внедрят электронные сертификаты на дополнительное образование. В министерстве образования региона считают, что это новшество позволит увеличить количество школьников, посещающих кружки и секции.

— Эх, расскажу! — В Ростове на городской маршрут вышел автобус с экскурсоводом — В Ростове-на-Дону заработал необычный автобус, в котором вместо рекламы пассажирам предлагают прослушать информацию об исторических достопримечательностях, которые расположены вдоль маршрута N 82 "Главный автовокзал — Александровка".

— Перегрузка или перезагрузка?— Когда учителей избавят от бесконечной и бессмысленной "бумажной" работы — Учителя тратят до четырех часов в день на заполнение разных отчетов и документов. Большая часть этой "бумажной" нагрузки ни с учебным предметом, ни с классным руководством не связана.

— В музей по расписанию — Учащиеся будут сдавать культурный норматив — Два министерства — просвещения и культуры — объявили о создании совместного проекта для школьников.

— Принимает гаджет — Как получить баллы ЕГЭ в мобильнике — Тюменский госуниверситет (вуз — участник проекта 5-100) запустил "умную" систему по привлечению способных школьников — "Бонусную карту ТюмГУ". Это мобильное приложение, где регистрируется ученик 6-11-го классов. Ему прямо в гаджете предлагаются на выбор разные "активности": от предметных олимпиад, конкурсов и лекториев в вузе до всероссийских интеллектуальных игр и творческих мастерских.

— Передвижные классы — Скандал запустит школьные автобусы?— Организовать в Екатеринбурге перевозку учащихся на школьных автобусах предложил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. По мнению омбудсмена, это позволит решить проблему переполненных классов и обеспечить безопасность ребятишек в дороге.

— Как пилят лес — Корреспондент "Российской газеты" вступила в борьбу с черными лесорубами — Сначала заместитель редактора отдела общественной безопасности и права "Российской газеты" Наталья Козлова пыталась просто разобраться, чей "топор" раздается в лесу рядом с ее деревней в Костромской области. Оказалось — это тайна, покрытая мхом.

— Рост по точкам — Таможенники начали год с большой прибыли — Федеральная таможенная служба (ФТС) в январе 2019 года перечислила в бюджет на 20,4 процента больше доходов, чем годом раньше: 420,6 миллиарда рублей против 349,3. Эксперты связывают рост с оживлением торговли, увеличением поступлений от НДС, который вырос на два процента, и с 6-процентным ростом объемов энергоресурсов, поставляемых за границу, за экспорт которых тоже уплачивается пошлина.

— Уже не крохи — За год траты хлебопеков выросли на двадцать процентов — Повышение расходов вынуждает хлебопеков повышать стоимость хлеба. "Издержки все растут — расходы на ЖКХ, на аренду помещений и земли, сырье", — рассказал "Российской газете" президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон. Повысилась стоимость упаковки, выросли тарифы на энергоносители и горюче-смазочные материалы, топливо, сахар, подсолнечное масло, добавляют в Российском союзе хлебопекарной промышленности. По оценкам союза, за прошлый год издержки выросли в среднем на 20 процентов, а вот цены на хлеб остались практически неизменными.

— Шанс для полиглотов — Фонд родных языков предлагает изучать 277 языков и диалектов — Концепция изучения родных языков передана на обсуждение в российский парламент.

— Что определяет ожидание — Почему растет число тех, кто планирует жизнь на годы вперед — "Ипотека достала", — сегодня типичная "жалоба" на жизнь. Или — статусная похвальба трудным благополучием, о котором открыто говорить не принято, "чтобы не сглазили".

ИЗВЕСТИЯ

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— Дачное стечение обстоятельств — Россия готовится вернуть дипсобственность в США — Россия не отказалась от идеи подачи иска в американский суд для возвращения отнятой дипсобственности. Москва собирается довести дело до конца, заявил "Известиям" заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, Россия продолжает подготовительные мероприятия и ждет подходящего момента, чтобы дать процессу ход. Дипломат отметил: американская система юстиции приспособлена для рассмотрения исковых заявлений с большими сроками давности. Кроме того, отношения с Вашингтоном сейчас настолько сложные, что стратегия обращения к американской Фемиде требует тщательной доработки.

— "Нужно гарантировать предпринимателю место — неважно где" — Глава Минпромторга Денис Мантуров — о возвращении павильонов к метро и перспективах "Ауруса" — Российский экспорт увеличивается на фоне санкций, а одним из самых эффективных направлений роста неожиданно для многих оказалась Украина. О двух программах импортозамещения, авиационном сотрудничестве с Европой и Китаем и замечаниях президента Владимира Путина к автомобилям "Аурус" рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

— Сдали на взлом — Маскирующиеся под Центробанк мошенники пытаются вывести деньги из крупных банков — Киберпреступники провели серию масштабных атак на российские банки в конце прошлого года. Об этом говорится в отчете IT-компании Positive Technologies (есть у "Известий"). Была обнаружена новая группа хакеров, которая маскировалась под подразделение Центробанка ФинЦЕРТ и "Альфа-Капитал". По оценкам IT-организации, ущерб для кредиторов от атак злоумышленников в 2018 году составил минимум $20 млн, или примерно 1,3 млрд рублей. Опрошенные "Известиями" банки также зафиксировали в прошлом году рост активности хакеров. По их словам, в основном для вывода денег мошенники пытались проникнуть в инфраструктуру.

— В "Тишине" и не в обиде — Основатель Baring Vostok признался в любви к России — Задержанный по обвинению в мошенничестве основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви признался, что является патриотом России и обязательно напишет бестселлер, как только будет доказана его невиновность, в которой он не сомневается. Партнер инвестфонда Филипп Дельпаль, также арестованный и находящийся в "Матросской Тишине", столь громких признаний делать не стал. Бизнесмен попросил как можно скорее передать ему романы на французском и пополнить запас туалетной бумаги.

— Классная работа — Подключение школ к интернету обойдется в 40 миллиардов — Квысокоскоростному интернету планируют подключить 40 тыс. российских школ — стоимость программы, по предварительным оценкам, составит 40 млрд рублей. Об этом на встрече в Кремле сообщил Владимиру Путину руководитель "Ростелекома" Михаил Осеевский. Цифровые технологии сегодня внедряются в самые разные государственные структуры, подчеркнул он. Уже к 2021 году основной объем работы с документами в стране будет осуществляться в электронной форме, заверил российского лидера глава телекоммуникационной компании.

— "Поддержка США и Евросоюза — залог выживания Порошенко" — Лидер комитета бундестага по обороне от партии "Левые" Александр Ной — о выборах на Украине и в Европе, ДРСМД и "Северном потоке-2" — Для спасения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) необходимо возобновить механизм проверок и инспекций и привлечь к ним специалистов из таких нейтральных стран, как участники БРИКС. Об этом "Известиям" заявил лидер комитета бундестага по обороне от партии "Левые" Александр Ной. Он подчеркнул, что разрушение договора напрямую влияет на безопасность в Европе, а потому Евросоюз также должен попытаться повлиять на эту ситуацию. Политик рассказал и о том, чего ждать от грядущих европейских выборов, как в Германии воспринимают украинский вопрос и почему Франция неожиданно высказалась против "Северного потока-2".

— Пора остаться — Признанный вменяемым Евгений Никулин не может рассчитывать на перевод в Россию — Гражданина России Евгения Никулина после прохождения психиатрического обследования в Лос-Анджелесе до сих пор не перевели на постоянное место пребывания — в тюрьму Сан-Франциско. Сейчас россиянин, которого власти США обвиняют в киберпреступлениях, находится в частной тюрьме под Лас-Вегасом, где и ожидает трансфера. Об этом "Известиям" рассказал его адвокат Аркадий Бух. По словам источника "Известий", психиатрическое обследование установило: обвиняемый вменяем и способен участвовать в судебном процессе. Таким образом, россиянину Евгению Никулину в настоящий момент не приходится рассчитывать на перевод в РФ по состоянию здоровья. Тем не менее защита может на предстоящем слушании заявить об ошибке в отчете и попытаться доказать с помощью частных психиатров, что Никулин душевно болен и не в состоянии отстаивать свои интересы.

— Хата с краю — Цены на жилье в десяти регионах снизились из-за бума новостроек на периферии — Несмотря на общую тенденцию роста цен на жилье, новостройки в десяти регионах подешевели. Это следует из данных онлайн-сервиса "Авито Недвижимость", подготовленных для "Известий". Аналитики сравнивали стоимость квартир на первичном рынке в декабре 2018 года по отношению к аналогичному периоду 2017-го. Падение цен в некоторых субъектах объясняется локальными причинами. В целом по стране в 2018 году квартиры подорожали на 2%, средняя стоимость квадратного метра составила 52,1 тыс. рублей. В этом году цены на новостройки продолжат расти на фоне дорожающей ипотеки и решений правительства по ужесточению долевого законодательства, считают эксперты.

— Очень черные — ЦБ создаст для банков реестр сомнительных компаний — Банк России в этом году планирует начать работу над реестром контрагентов с повышенным риском участия в сомнительных операциях, рассказал "Известиям" зампред ЦБ Василий Поздышев. Площадка объединит информацию от таможенной и налоговой служб, речь идет о цифровизации больших данных. ФТС с 2016 года для внутреннего пользования ведет реестр объектов особого контроля. Ежегодно в него попадают сведения о компаниях, которые проводят сомнительные внешнеторговые операции, и об их владельцах. Объединение данных и доступ к ним всех участников рынка снизят риски для банков и нагрузку на честный бизнес, считают эксперты.

— Полный метр — Банкиры хотят расширить программу льготной ипотеки — Банки просят Минфин улучшить условия льготной ипотеки для семей с детьми. Об этом "Известиям" рассказали в крупнейших кредитных организациях из топ-30. Там предлагают распространить так называемую детскую ипотеку не только на новостройки, но и на вторичное жилье, а также снизить первоначальный взнос по таким займам. Эксперты считают, что пока программа не повлияла ни на рынок жилищных ссуд, ни на демографию: в прошлом году было выдано всего 4,5 тыс. таких кредитов. Распространение программы на вторичный рынок приведет к дополнительным расходам для государства, однако речь должна идти о поддержке молодых семей, а не банков или застройщиков, отмечают аналитики.

— ВДВ окрыляют — Десантники получат собственную авиацию — Всоставе Воздушно-десантных войск впервые будет создана бригада армейской авиации. Новую часть планируется сформировать в ближайшие два-три года. Сейчас бригады армейской авиации есть только в составе Воздушно-космических сил, но за их оперативное применение отвечает командование военных округов. Планируется, что в состав новой вертолетной бригады ВДВ войдут четыре вертолетные эскадрильи, одна из которых будет вооружена вертолетами Ми-35М "Суперкрокодил".

— Одним Махом — Зенитчиков научат сбивать гиперзвуковые цели — Расчеты самых современных российских зенитных комплексов С-400 и "Панцирь-С" научат бороться с гиперзвуковым оружием. Это перспективное направление, которое разрабатывается в ряде стран, в том числе в России и США. Для имитации оружия будущего созданы интеллектуальные мишени "Фаворит-РМ" с уникальными скоростными характеристиками.

— Когда спутник подавлен — ВМФ получит наземный ГЛОНАСС — Для ВМФ создана высокоточная радионавигационная система (РНС) нового поколения "Спрут-Н1". Она позволит определить географическое положение объекта, его скорость и высоту с точностью, значительно превышающей данные ГЛОНАСС или GPS. За определение координат отвечают наземные базовые станции РНС, которые передают зашифрованный сигнал кораблям и самолетам. Главное преимущество новой системы перед спутниковой навигацией в том, что сигнал высокотехнологичной РНС невозможно заглушить.

— Широким жестом: как Хрущев распоряжался российской землей — Был ли Крым когда-либо украинским?— 65 лет назад, 19 февраля 1954 года, Президиум Верховного Совета СССР передал Крымскую область из состава РСФСР в состав Украинской ССР. Постановление гласило: "Утвердить совместное представление Президиума Верховного Совета РСФСР и Президиума Верховного Совета УССР о передаче Крымской области из состава Российской Советской Федеративной Социалистической Республики в состав Украинской Советской Социалистической Республики".

РБК daily

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— "Политические" KPI объединят Москву и регионы — В Кремле разработали общую для внутриполитического блока администрации президента и вице-губернаторов по внутренней политике систему KPI. Оценивать будут уровень доверия к президенту и губернаторам; вводятся и KPI по выборам.

— Торговые центры понесли новые потери — В Москве в прошедшие выходные были эвакуированы более 6 тыс. посетителей крупных торговых центров из-за сообщений о минировании. Атаки срывают работу ретейлеров и сервисных служб и могут использоваться для шантажа бизнесменов.

— Модернизация уперлась в оценку — Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на 6,35 трлн руб., который российское правительство утвердило в октябре прошлого года, по-прежнему вызывает внутренние разногласия: чиновники и эксперты правительства спорят о методике оценки экономического эффекта от масштабного строительства. РБК ознакомился с дискуссией Минэкономразвития и Аналитического центра (АЦ) при правительстве о применении методики. Ее содержание подтвердили три федеральных чиновника, представители МЭР и АЦ.

— Ракеты "Триумфа" не смогли пересечь Ла-Манш — Глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что попавшие в шторм ракеты для комплекса С-400, поставлявшиеся морским путем в Китай, пришлось ликвидировать. РБК выяснил обстоятельства этого форс-мажорного происшествия.

— Банки демонстрируют киберхалатность — 74% банков оказались не готовы к нападению кибермошенников. К такому выводу пришли эксперты-киберкриминалисты компании Group-IB (занимается реагированием на инциденты информационной безопасности, является партнером Interpol и Europol). Выводы приводятся в сообщении Group-IB, поступившем в РБК. У 29% финорганизаций были обнаружены активные заражения вредоносными программами, а в 52% случаев выявлены следы совершения атак в прошлом. Почему банки оказались, по мнению экспертов, наиболее уязвимой мишенью для хакеров и как они борются с атаками, разбирался РБК.

— Магазин "у дома" дошел до квартир — Партнером сервиса срочной доставки Dostavista, как указано на его сайте, стала розничная сеть "Пятерочка". В обеих компаниях подтвердили факт сотрудничества. Как уточнили в X5 Retail Group, в которую входит "Пятерочка", эта сеть с середины февраля тестирует экспрессдоставку продуктов из своих 29 универсамов на юго-западе Москвы жителям ближайших районов. Пилотный проект предполагает доставку продуктов из "Пятерочки" в радиусе около 3 км вокруг универсама. Обеспечивать ее будут пешие курьеры, поэтому общий вес заказа ограничен 15 кг. Стоимость услуги составляет 99 руб. Средний чек в "Пятерочке" в 2018 году равнялся 349,6 руб., указано в материалах X5 Retail Group.

— Санкции подрезали крылья МС-21 — Серийный выпуск новейшего российского самолета МС-21, запланированный на конец 2019 года, откладывается на год из-за санкций США. В Объединенной авиастроительной корпорации (производитель MC-21) называют ситуацию "некритичной".

— Деньги на ветре — "Недавно на внутреннем мероприятии акселератора Сбербанка и фонда 500 Startups мы спросили Германа Грефа, до какого размера должен дорасти стартап, чтобы его купил Сбербанк. Греф ответил: "Вы нам, конечно, интересны, но если мы вас приобретем, вы купите себе новые машины и уедете отдыхать. Нам нужно, чтобы вы работали и развивались, поэтому мы любим не покупать, а встраивать стартапы в свою экосистему", — рассказывает т 38-летний Михаил Аксельрод, сооснователь Windy App.