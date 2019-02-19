МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Последний из арестованных на прошлой неделе фигурантов дела о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный" директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин подал жалобу на заключение под стражу, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"В Басманном суде зарегистрирована апелляционная жалоба в защиту интересов подозреваемого Ивана Зюзина", — рассказала пресс-секретарь.

Таким образом, защитники всех фигурантов дела подали апелляционные жалобы на решения об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

В субботу Басманный суд столицы арестовал американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви на два месяца по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей. Виновным он себя не считает.

Следствие полагает, что Калви с топ-менеджером Baring Vostok французом Филиппом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, заявляет СК РФ.

Помимо американца и француза, под стражей находятся директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян, председатель совета директоров Норвик-банка, бывший глава банка "Восточный" Алексей Кордичев и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.

Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.