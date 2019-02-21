МОСКВА, 21 фев /ПРАЙМ/. Правительство РФ рассмотрит на заседании в четверг выделение Минстрою средств для Омской области на подготовку XVI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и РФ в 2019 году, сообщила пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:… О выделении Минстрою России в 2019 году бюджетных ассигнований для предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Омской области на финансовое обеспечение подготовки города Омска к проведению XVI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и Российской Федерации в 2019 году", — говорится в сообщении.