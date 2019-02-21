МОСКВА, 21 фев /ПРАЙМ/. Мужчины мечтают получить в День защитника Отечества гаджеты, часы или автомобиль, однако получат средства ухода за телом, одежду, обувь и подарочные сертификаты, следует из исследования сервиса для размещения объявлений Avito.

Согласно исследованию, в этом году число женщин, планирующих поздравить представителей сильного пола с 23 февраля, выросло на 13 процентных пунктов — до 93%. При этом активнее всего это будут делать девушки в возрасте от 25 до 35 лет. Подавляющая часть женщин выделила на подарок не более тысячи рублей.

"Большинство мужчин получит на День защитника Отечества средства для ухода за телом (25%), чуть меньше — одежду и обувь (23%). Следом идут подарочные сертификаты (16%), товары для спорта (15%), а также носки (14%). А вот одному проценту мужчин достанется автомобиль. Столько же счастливчиков обзаведутся домашними животными", — говорится в исследовании.

Сами мужчины хотели бы получить в подарок гаджет (26%), часы (25%), автомобиль (22%) и товары для спорта (20%). При этом только 17% обрадуются дезодоранту и лишь 8% — носкам и нижнему белью, отметили в Avito.

В некоторых случаях ожидание и реальность все же совпадают: в обоих рейтингах фигурируют товары для спорта, алкоголь, книги и животные. В прошлом году большинство мужчин получили в подарок дезодорант и пену для бритья (43%), носки (23%), одежду и обувь (13%).

Также есть и оригинальные варианты подарков. Среди них: "букет из вобл", "что-то для авто", "парфюм", "полет в Дубай", "перфоратор", "сладости", "мангал", "билет на концерт, в театр" и "костюм для рыбалки".