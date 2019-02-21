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КОММЕРСАНТ

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— Владимир Путин обратился с посланием к Конгрессу — 20 февраля президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в котором специальный корреспондент "Ъ" сначала с облегчением услышал и увидел необыкновенное (по сравнению с прошлым посланием) миролюбие и системную заботу обо всех бедных и небедных нашей страны, а потом и необыкновенный (даже по сравнению с прошлым посланием) милитаризм и угрозы в адрес Соединенных Штатов Америки, которых Владимир Путин себе до сих пор не позволял.

— Невероятное привлечение иностранцев в Россию — До конца года в России может появиться виртуальная особая экономическая зона (ВОЭЗ) для туристического рынка, призванная помочь его участникам привлечь в страну иностранных путешественников. Новая инициатива, как представляется ее инициатору Минэкономики, позволит участникам рынка получить ряд преференций, круг которых, впрочем, еще не определен. Зато известно о возможных дополнительных мерах господдержки.

— Собес — это не смешно — Почти все новости послания президента Федеральному собранию в 2019 году касались увеличения соцрасходов государства. Гигантских трат каждая из предложенных мер — от бессрочного субсидирования ипотеки для семей с детьми до новых нормативов конвертации материнского капитала в деньги — не предполагает, хотя пока только подсчитанные новые расходы составят не менее 80 млрд руб. в 2020 году, а на 2022–2024 годы их рассчитать невозможно. Трансферты беднейшим домохозяйствам в десятки процентов от среднего дохода уже позволяют вести осмысленную социальную политику — а предполагаемый отказ от неадресности пособий накануне выборов 2024 года может стать проблемой.

— ФНС собрала на четверть больше — Рост налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ в 2018 году стал рекордным за последние пять лет — 23%, или плюс почти 4 трлн руб., сообщил вчера в ходе расширенной коллегии ФНС глава службы Михаил Мишустин. В этом году налоговики намерены продолжить отраслевые проекты по борьбе с недобросовестными налогоплательщиками. После успеха такой работы в аграрном секторе особое внимание планируется уделить обелению лесной отрасли. Приехавший на коллегию первый вице-премьер Антон Силуанов привез с собой подарок самому малому бизнесу — годовую отсрочку применения онлайн-касс для индивидуальных предпринимателей, которые потенциально могут перейти в категорию самозанятых.

— Сквозным технологиям везде дорога — Планы поддержки развития сквозных цифровых технологий в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" наполняются конкретикой. По раскрытому вчера паспорту проекта частные инвестиции в эту сферу до 2021 года должны составить 120 млрд руб, создать максимально комфортные условия для них вчера же поручил президент. Ранее Минкомсвязь распределила бюджет и полномочия между институтами развития — на федеральные гранты и субсидии в 2019 году они потратят около 21 млрд руб. Осталось выбрать операторов для разработки "дорожных карт" для девяти технологий, но объявление конкурса пока затягивается.

— Хостелам прописали нежилой режим — Хостелы в многоквартирном доме можно будет создавать только в нежилом помещении при обязательном согласии жильцов этого дома. Такие поправки в Жилищный кодекс (ЖК) могут одобрить сегодня депутаты Госдумы во втором чтении. Правительство предлагало более мягкое условие для открытия хостелов: с согласия жильцов, но без перевода квартиры в разряд нежилого помещения. Думский комитет по жилищной политике настаивает на жестком варианте. Эксперты опасаются, что связанный с хостелами бизнес может "уйти в тень".

— Школьники не прошли тест на испуг — Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу выявило нарушения условий хранения и транспортировки препарата, которым проводилась проба на туберкулез в одной из школ города. Расследование началось после сообщений о том, что 11 школьников почувствовали недомогание после проб на туберкулез. При этом, по мнению врачей, посетивших школу, массовое недомогание является не следствием ненадлежащего качества препарата, а примером вегетососудистой реакции на укол — испуга.

— СПЧ вступился за добросовестных приобретателей московских квартир — Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов обратился к мэру Москвы Сергею Собянину в защиту добросовестных приобретателей квартир, у которых мэрия отнимает жилье, проданное им мошенниками по вине чиновников. По мнению главы СПЧ, действия столичных властей противоречат решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и Конституционного суда (КС), до сих пор не исполненным Госдумой. Власти Москвы заявили, что выселяют только тех, кто не доказал свою добросовестность в суде. Но московские суды, по словам представителей потерявших жилье собственников, обходят в таких спорах позиции ЕСПЧ и КС, а мэрия добивается выселения даже тех, кого суды признали добросовестными.

— Следствие дошло до денег Baring Vostok — Главное следственное управление (ГСУ) Следственного комитета России (СКР) начало предъявлять обвинения фигурантам дела о хищении 2,5 млрд руб. средств банка "Восточный экспресс", главным из которых является крупный американский инвестор в российскую экономику, глава фонда Baring Vostok Майкл Калви. Топ-менеджерам фонда Вагану Абгаряну и Ивану Зюзину инкриминировали особо крупное мошенничество, на четверг та же процедура запланирована и для самого господина Калви. Защита по-прежнему настаивает на том, что уголовное преследование бизнесменов стало следствием корпоративного конфликта внутри "Восточного", а экономическое обоснование дела не выдерживает никакой критики.

— В деле об оскорблении следователя ФСБ появились сорок защитников — Более сорока адвокатов из Санкт-Петербурга и Москвы выступили против преследования Андрея и Михаила Зломновых — защитников заявившего о применении к нему пыток со стороны сотрудников ФСБ культуролога Павла Зломнова, который обвиняется в незаконном хранении оружия и оправдании терроризма. Адвокаты Зломновы — отец и брат Павла — оказались фигурантами уголовного дела об оскорблении следователя, который ведет дело культуролога, и теперь всю семью будут безвозмездно защищать их коллеги.

— "Свидетели Иеговы" свидетельствуют против СКР — Сургутские последователи учения "Свидетелей Иеговы" (запрещенной в России экстремистской организации — ред.) пожаловались на пытки со стороны сотрудников Следственного комитета (СК). По их словам, к семерым верующим прямо в здании СК применили электрошокеры, их душили и требовали дать показания "о месте собраний ячейки, ее участниках и старейшинах". Троих в итоге отправили в СИЗО по обвинению в создании экстремистской организации. Адвокат обвиняемых Дмитрий Колобов заявил, что насилие было применено после того, как его подзащитные попытались воспользоваться ст. 51 Конституции РФ, по которой они имеют право не свидетельствовать против себя.

— Военным "Счастья" не видать — Как стало известно "Ъ", к длительному сроку заключения приговорен бывший командир войсковой части "Истра-1" воздушно-космических сил (ВКС) Николай Кошечкин. Его признали виновным в целой серии преступлений, в том числе в злоупотреблении должностными полномочиями, из-за которого Минобороны потеряло 22,6 га земли в Истринском районе Подмосковья, где сейчас строится элитный коттеджный поселок "Счастье". Взыскивать ущерб с осужденного в 310 млн руб суд не стал, но при этом сохранил запрет на совершение регистрационных действий со спорной недвижимостью.

— Америка и Северная Корея сходятся в одной точке — Ровно неделя остается до второй встречи Дональда Трампа с Ким Чен Ыном, одним из результатов которой может стать заявление об окончании противостояния между США и КНДР. Для Вашингтона ключевой вопрос — разоружение Пхеньяна, для КНДР — ослабление санкций, серьезно мешающих развитию экономики страны. Как стало известно "Ъ", Россия, Китай и Южная Корея готовы направить в Совбез ООН совместное предложение о снятии части санкций, но сделают это только после завершения саммита. Пока же санкции остаются в силе, о ходе их выполнения и выявленных нарушениях должны до 14 марта отчитаться в особом докладе эксперты специального комитета ООН. "Ъ" удалось ознакомиться с выдержками из этого документа.

— "Россия не делит йеменцев на своих и чужих" — На этой неделе представители правительства Йемена и хуситского движения "Ансар Аллах" достигли прогресса в вопросе о передислокации военных сил в Ходейде. Соглашение об отводе войск в районе этого города-порта, через который осуществляются основные поставки гуманитарных грузов в Йемен, было подписано еще в середине декабря на переговорах под эгидой ООН в Стокгольме. Но реализовать договоренности пока не удалось. Можно ли говорить о провале стокгольмских соглашений, какие основные игроки влияют на урегулирование конфликта в Йемене и есть ли здесь у России особая роль, рассказал корреспонденту "Ъ" посол РФ в Йемене Владимир Дедушкин.

— Из "Москвы" уезжают торговцы — Привычные для многих жителей столицы и других городов ярмарки с недорогой одеждой китайского производства становятся непопулярными среди покупателей. Владельцы таких объектов не могут справиться с натиском онлайн-торговли и давлением со стороны контролирующих органов. Так, владельцы торгового комплекса "Москва" на юго-востоке столицы, где в 2018 году разгорелся скандал по подозрению в теневом обращении криптовалют, уже решили перестроить объект под современный торговый центр.

— "Газпром энергохолдинг" выходит на замену — По данным "Ъ", крупнейший владелец генактивов в РФ "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ) планирует выставить на первый отбор модернизации старых ТЭС в 2022–2024 годах проекты стоимостью до 49 млрд руб. Основными для компании станут проекты замены оборудования на Сургутской ГРЭС-1 и Киришской ГРЭС. Первый отбор, по мнению аналитиков, довольно важен для компаний, поскольку норма доходности в нем будет выше, чем в последующих, а шансы пройти отбор выше у компаний с госучастием, таких как ГЭХ и "Интер РАО", из-за возможности для целей торга снижать ценовые запросы.

— ЦБ поделится с рынком "Янтарем" — Запускаемая в промышленную эксплуатацию 28 февраля система быстрых платежей (СБП) должна получить максимальную и принципиально новую защиту. Потребность в этом возникла из-за нестандартной конструкции СБП, где платежное поручение формируется по единому идентификатору — номеру телефона внутри НСПК (операционно-платежного клирингово-го центра). Ключевые элементы защиты уже вшиты в саму систему, кроме того, ЦБ поделится с участниками рынка криптографическим решением "Янтарь", ранее применявшимся только регулятором.

— Биосантиметрия — Банк России недоволен тем, как кредитные организации собирают биометрические данные россиян. Одна из высказанных проблем — медленное внедрение решений для выполнения требований по надлежащему уровню защиты собираемых образцов. В ЦБ настаивают, что банки должны обеспечить исполнение данных требований к середине года. Но сделать это непросто — требования были определены лишь в январе, коробочные решения начали появляться в середине февраля, а в апреле правила игры могут вновь измениться.

— Аэропорт Омска не встроился в бюджет — Проект строительства нового аэропорта Омска, стартовавший еще в 1982 году, по-прежнему под вопросом. Белый дом 20 февраля объявил, что выдал положительное заключение на проект стоимостью 27,2 млрд руб. Однако в федеральном бюджете пока не заложены 11,2 млрд руб. на строительство аэродрома. Потенциальные частные инвесторы — "Новапорт" Романа Троценко и "Аэропорты регионов" Виктора Вексельберга — ограничиваются демонстрацией интереса, пока вопрос с бюджетным финансированием не будет решен.

— "Росатом" промерит Севморпуть — Борьба за контроль над Севморпутем, разыгравшаяся в 2017 году, подходит к концу. После принятия закона о наделении "Росатома" функциями единого инфраструктурного оператора на СМП в конце 2018 года Минтранс и госкорпорация согласовали все ключевые моменты и договорились о передаче в ведение "Росатома" ФГУП "Гидрографическое предприятие".

— "Русагро" приманивает инвесторов — Российские компании потребительского сектора возвращаются на иностранные биржи. Спустя почти четыре года после SPO на $250 млн крупный российский производитель сахара и мяса группа "Русагро" Вадима Мошковича может снова продать инвесторам в Лондоне до 6,5 млн акций. Сейчас рыночная стоимость этого пакета превышает $400 млн. Хотя у иностранных фондов почти не появляется новых денег на инвестиции в Россию, успешное SPO "Русагро" может стать примером для других компаний из РФ, считают аналитики.

— Паспорта включили в чек — Суд встал на сторону "Ростелекома" в споре с Минкомсвязью по поводу выплаты 464 млн руб за обслуживание государственной системы миграционного учета и оформления паспортов. "Ростелеком", бесплатно оказавший в 2017 году эти услуги, был не вправе отказать заказчику, несмотря на отсутствие госконтракта, отмечают юристы. В Минкомсвязи планируют оспаривать решение суда.

— Россияне прислушались к Apple — Apple по итогам 2018 года вышла в лидеры по продажам беспроводных наушников в России, увеличив продажи в денежном выражении сразу в шесть раз. Дистрибуторы связывают такой рост с неудовлетворенным из-за ограниченных поставок AirPods спросом в 2017 году. В будущем спрос на дорогие модели наушников сохранится, хотя в натуральном выражении рынок может перейти к снижению, считают эксперты.

— Из Windows донесся "Яндекс" — Приложение "Яндекс.Музыка" стало плеером, установленным по умолчанию в операционной системе Windows 10. В его бесплатной версии доступно прослушивание музыки по персональным рекомендациям. Предустановка может принести "Яндексу" минимум 200–300 тыс новых активных подписчиков, считают аналитики.

— Олимпиада по вычитанию — Пять лет назад, 23 февраля 2014 года, на стадионе "Фишт" в Сочи прошла церемония закрытия зимней Олимпиады, общие затраты на подготовку к которой превысили 1 трлн руб. У российских властей были особые виды на столицу Игр 2014 года: они рассчитывали, что бывшая всесоюзная здравница превратится в современный курорт, привлекательный для инвестиций. Но реальность оказалась другой: вернуть вложения в обозримом будущем не смогут не только те, кто строил спортивную инфраструктуру, но и девелоперы гостиниц, затраты на которые, по идее, должны окупаться быстрее. Причина в том числе в зависимости курорта от сезонного фактора и отсутствии роста турпотока.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Владимир Путин снова заступился за бизнес — "Добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьей", – заявил в среду президент Владимир Путин в ежегодном послании. Он напомнил, что уже обращал внимание на эту тему и приводил цифры, но ситуация не сильно изменилась и это становится проблемой для экономики.

— Инвесторы в рыбные заводы не получили обещанные квоты от государства — Камчатская рыбопромысловая компания "Витязь-авто", по данным картотеки Арбитражного суда Москвы, подала заявление на Росрыболовство. Причина – компания не получила положенных квот на инвестиционные цели (инвестквоты), объяснил "Ведомостям" ее гендиректор Алексас Раманаускас.

— Путин обозначил новые цели своей ядерной политики — Главным хитом прошлогоднего послания президента Федеральному собранию стал рассказ о новейших российских вооружениях, защититься от которых западные "партнеры" пока не в состоянии. Послание-2019, как подчеркнул сам Владимир Путин, было сосредоточено на внутренних вопросах, но место для нового отчета об успехах российского оружия в нем тоже нашлось.

— Путин пообещал помощь семьям с детьми и пенсионерам — Население, болезненно воспринявшее повышение пенсионного возраста, в этом году получило новые "подарки" от президента России Владимира Путина. В послании Федеральному собранию он пообещал повышенные пособия и расширение льготной программы ипотеки для семей с детьми, а пенсионерам — возвращение потерянных из-за пенсионной реформы социальных доплат.

— Торговые переговоры США и Китая приближаются к развязке — У США и Китая остается все меньше времени до 1 марта – крайнего срока для заключения торгового соглашения; в противном случае президент США Дональд Трамп грозил повысить с 10 до 25% пошлины на импорт китайских товаров на $200 млрд.

— Сменится ли спикер Европарламента после Brexit — В городе Хихоне на севере Испании есть улица Антонио Таяни. Местные власти назвали ее так в апреле 2015 г после истории с местным заводом. Американский производитель автозапчастей Tenneco решил закрыть местное производство, лишив работы 210 человек. Власти выступили резко против. Разбираться в ситуации пришлось еврокомиссару по промышленности. В то время им работал Антонио Таяни. Как посредник он сумел привести стороны к решению, предприятие продолжило работать.

— Прием карт для социально значимых отраслей может подешеветь — Центробанк запросил платежные системы, на сколько они могут снизить размер межбанковской комиссии при оплате картами и в каких отраслях. Об этом "Ведомостям" рассказала директор департамента Национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. Она указала, что речь идет об определенных сегментах бизнеса, прежде всего социальных: аптеках, образовании, медицине. Ритейлеры давно возмущаются тарифами за прием карт, а недавно пожаловались президенту на доходящую до 3% комиссию. Владимир Путин назвал это "квазиналогом" и поручил "проработать" вопрос регулирования тарифов, хотя днем ранее профильные ведомства и ЦБ высказались против.

— Американские фонды заработали на "Яндексе" — Два американских фонда решили докупить акции "Яндекса" в конце 2018 г. Harding Loevner увеличил свою долю до 5,47% голосующих акций класса А головной компании российского поисковика — голландской Yandex NV, говорится в сообщении на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). В конце III квартала 2018 г. пакет фонда был вдвое меньше – 2,7%.

— "Газпром-медиа" запускает студию по производству сериалов для интернета — "Газпром-медиа" создает студию, чтобы производить на ней сериалы для видеосервиса "ТНТ-Premier", – она получит название "ТНТ-Premier Studios", сообщил представитель холдинга. Студия создается на базе производственной компании "1-2-3 Production", которая снимает сериалы для канала ТВ-3 (им также владеет "Газпром-медиа"). Стратегически управлять новой студией будут гендиректор ТВ-3 Валерий Федорович и генпродюсер того же канала Евгений Никишов, гендиректором будет Иван Голомовзюк, который возглавляет "1-2-3 Production".

— "Русагро" может разместить до 6,5 млн акций на Лондонской бирже — Агрохолдинг "Русагро" до конца 2019 г. может провести дополнительную эмиссию акций на Лондонской бирже. 15 марта акционеры группы рассмотрят вопрос о размещении до 6,5 млн акций в форме глобальных депозитарных расписок (GDR), следует из сообщения компании. Это соответствует 23,8% существующего или 19,2% увеличенного уставного капитала. Точное число акций, которые могут быть выпущены, будет определено позднее. На закрытие торгов в среду, 20 февраля, 1 GDR "Русагро" стоила $12,5, соответственно, максимальный размер сделки мог бы составить $406,3 млн.

— Китай ограничил импорт угля из Австралии — Австралийские компании испытывают сложности с поставкой угля в Китай. Пекин задерживает таможенное оформление товара. Если обычно на это уходило от 5 до 20 дней, то теперь – целых 45 дней, пишет Reuters со ссылкой на трейдеров.

— Росреестр попросил у вице-премьера Акимова новые дата-центры — Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), который ведет Росреестр, будет храниться не в одном дата-центре, как сейчас, а в трех. Расширение инфраструктуры на совещании 7 февраля предложило Минэкономразвития, согласовали Минфин и Минкомсвязи и одобрил вице-премьер Максим Акимов, сообщили "Ведомостям" федеральный чиновник и другой человек, знакомые с протоколом совещания.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Нацпроект — сильная, комфортная Россия — Президент РФ Владимир Путин выступил с посланием Федеральному Собранию. Глава государства сосредоточился на вопросах внутреннего социального и экономического развития России. Особое внимание он уделил задачам, поставленным в майском указе.

— Задачи прямого действия — Работать на стратегические цели необходимо уже сегодня, без раскачки, заявил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию. В этом году глава государства сосредоточился на вопросах социального и экономического развития.

— Счет на триллионы — Федеральная налоговая служба в 2018 году перечислила в консолидированный бюджет РФ 21,3 триллиона рублей. По словам главы ведомства Михаила Мишустина, прирост налоговых поступлений стал максимальным за последние пять лет.

— Терпуг без посредников — В островном регионе выросло потребление горбуши, наваги, корюшки, камбалы, трески и терпуга. Это произошло благодаря программе "Доступная рыба", которая реализуется в Сахалинской области уже несколько лет.

— Расплатились, быстро! — Банк России подтвердил, что он против прямого регулирования комиссий за прием банковских карт в магазинах. При этом он допускает ограничение клиентских тарифов в рамках Системы быстрых платежей.

— Багаж трещит по швам — Минтранс обратился в Ространснадзор с запросом об организации проверки на предмет соблюдения российским лоукостером правил провоза вещей в ручной клади. Авиакомпания "Победа" ввела новые внутренние правила для провоза ручной клади 18 февраля. После чего Минтранс зафиксировал массовые жалобы граждан из-за новой нормы провоза багажа, введенной этим перевозчиком, отмечается в сообщении ведомства.

— Все ушли на уик-энд — Ограничить работу супермаркетов в выходные дни предложили в Совфеде. По мнению сенатора Алексея Кондратьева, это станет толчком для развития магазинов шаговой доступности.

— Втрое быстрее звука — Гиперзвуковая российско-индийская ракета воздушного базирования BrahМos-2 стала одной из сенсаций аэросалона в Индии. По словам специалистов, она будет создана и испытана не позднее 2024 года.

— Родню не забывают — Кандидаты в судьи должны предоставлять информацию даже о неполнородных братьях и сестрах, то есть сводных. Такое разъяснение сделала комиссия Совета судей РФ по этике после соответствующего запроса.

— Корабли пойдут за "Лидером" — Строительство первого атомного ледокола "Лидер" начнется уже в следующем году на судоверфи "Звезда" в Приморье. Уже сейчас специалисты приступили к разработке необходимой проектной документации. Об этом сообщил генеральный директор "Звезды" Сергей Целуйко.

— Сын остался в лесу — Следственный комитет России подтвердил информацию о том, что найденный после проведенной ночи в лесопарке "Лосиный остров" шестилетний мальчик был обмотан скотчем и с полиэтиленовым пакетом на голове. Эта история в начале недели наделала много шума. Проезжавший по МКАД водитель увидел маленького мальчика, который брел вдоль дороги.

— Шпион пропал без вести — В среду стало известно, что родственники бывшего полковника ГРУ, осужденного в нашей стране за госизмену, Сергея Скрипаля обратились в полицию с заявлением. Родственники просят признать Скрипаля и его дочь Юлию пропавшими без вести.

— Под присмотром — Наши моряки непрерывно отслеживают все передвижения эсминца ВМС США "Дональд Кук", который во вторник вечером вошел в Черное море. "Непосредственный контроль за его действиями осуществляют малый ракетный корабль Черноморского флота "Орехово-Зуево" и разведывательный корабль "Иван Хурс", — уточнили в военном ведомстве.

— Торг уместен — Для проведения электронных закупок заказчики все чаще оставляют свои электронные торговые площадки (ЭТП) и переходят торговаться к независимым операторам. В прошлом году выбор сделали уже 64% крупнейших компаний, но "миграция" заказчиков продолжится и в этом году. К такому выводу пришли аналитики рейтингового агентства RAEX (РАЭКС Аналитика), представив результаты исследования на VI Ежегодной конференции "Электронные торговые площадки в России".

— Под угрозой жизнь и страна — В эксклюзивном интервью "РГ" вице-президент Венесуэлы Делси Родригес ответила на вопросы о развитии ситуации в республике на фоне кризиса, о планах властей по выстраиванию отношений с Хуаном Гуаидо и совместных перспективах Москвы и Каракаса.

— Свастика на кладбище — На северо-востоке Франции осквернили около 80 еврейских могил. Вандалы разрисовали надгробные плиты и памятники желтыми и синими свастиками. Причем на одной из могил была обнаружена надпись "Черные эльзасские волки".

— Дача с пропиской — В России надо разработать механизм, который позволит наделять садоводческие товарищества статусом населенных пунктов. Такую идею высказали в Госдуме. Сегодня около 60 миллионов человек занимаются садоводством и огородничеством.

— Меняют сотки на деньги — В Вологде трем многодетным семьям вручили первые земельные сертификаты, которые можно обналичить. 223,4 тысячи рублей они смогут направить на улучшение жилищных условий: погашение ипотеки, строительство жилья или покупку земли.

— Запас титана — Тамбовская область готовится к реализации крупного инвестиционного проекта по добыче полезных ископаемых. Речь о месторождении титан-циркониевых песков "Центральное" в Рассказовском районе. По запасам циркония оно занимает первое место в Европе и третье — в мире.

— Привезли обломки — Житель Калининграда отсудил у транспортных компаний более 300 тысяч рублей за мебель, поврежденную при перевозке. Гарнитур следовал из Караганды, где жесткие детали мебели упаковали в деревянную обрешетку. Однако где-то в пути деревянный каркас повредился, а вместе с ним и груз. Судебная товароведческая экспертиза показала: гарнитур восстановлению не подлежал.

— Золотая вода — Жители села Щелыково получили квитанции с требованием заплатить за холодную воду невероятные суммы — от 23 до 135 тысяч рублей в месяц. Причем еще и за давно умерших родственников. К делу подключилась прокуратура.

— Метель победила — В Саратовской области из-за прошедшей накануне метели было нарушено сообщение с 59 селами. Больше всего жителей оказалось отрезано от "большой земли" в приграничных с Казахстаном районах региона.

— Азарт под контролем — Правительство Орловской области заключило соглашение с МВД России, которое расширяет полномочия сотрудников полиции. Их наделили правом составлять протоколы за нарушение норм областного закона об административных правонарушениях. Речь идет о трех статьях, которые на практике почти не работают. Так, за четыре года не было составлено ни одного протокола за "участие в азартных играх в общественных местах" и "приставание к гражданам с целью гадания". Еще одна статья из того же ряда — "Нарушение тишины и покоя граждан". По ней ежегодно составляется порядка 300 протоколов, однако количество жалоб граждан на шум на порядок выше.

— Приказ — открыть краны — На выручку крымчанам снова пришли специалисты трубопроводных войск. На сей раз — из Южного военного округа. По решению министра обороны Серея Шойгу, они сейчас прокладывают магистральную линию, которая обеспечит водой жителей Судака.

— Невидимки за стеной — Геопорт — самая глубоководная, передовая и защищенная военно-морская гавань нашего флота. Соблюдение сроков исполнения работ по модернизации объекта на особом контроле у Сергея Шойгу. О значении и перспективах развития Новороссийской военно-морской базы, читайте в материале "РГ".

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Послание прямого действия — Пособия по уходу за детьми с инвалидностью вырастут вдвое, государство будет субсидировать ставку по ипотеке для семей с детьми в течение всего срока выплаты кредита, до конца 2021 года будет создано 270 тысяч новых мест в яслях, а пенсионерам доначислят несправедливо сокращенные доплаты. Это — лишь часть задач, которые Владимир Путин поставил в своем ежегодном послании Федеральному собранию. По оценке первого вице-премьера Антона Силуанова, выполнение президентских поручений потребует ежегодных дополнительных расходов бюджета в объеме 100–120 млрд рублей. При этом глава государства не только обозначил сжатые сроки для реализации своих требований, но и назвал тех, кто понесет ответственность, если люди не почувствуют изменений, отметили опрошенные "Известиями" эксперты.

— Сберегательный бан — Букмекерские конторы и тотализаторы будут составлять единый перечень граждан с игровой зависимостью. Об этом говорится в законопроекте Минфина, с которым ознакомились "Известия". В документе уточняется, что человек, который осознает у себя тягу к азарту, может добровольно написать заявление. Граждане вправе ограничить себя в играх и частично — указав свой максимальный размер ставки. Участники игрового рынка поддерживают инициативу министерства, однако отмечают, что доля граждан с зависимостью среди любителей делать ставки составляет всего 1–2%. Эксперты-психологи полагают, что игроманов в России значительно больше и этот механизм способен помочь только на начальных стадиях зависимости.

— Не всякой фуре фора — Отечественные автоперевозчики, работающие на международных направлениях, предложили Минтрансу лишить зарубежных конкурентов поддержки из бюджета. Они просят субсидировать грузоотправителям логистические затраты только в том случае, если они заключают договоры с российскими компаниями. Речь идет об общей сумме 26,3 млрд рублей до конца 2019 года. В Минтрансе уточнили, что инициатива поддержана. Сейчас около половины рынка автоперевозчиков, которые экспортируют товары из России, приходится на иностранных игроков. Нацпроект, утвержденный в конце прошлого года, предполагает увеличение объема несырьевого экспорта до $250 млрд за шесть лет.

— Молоко убежит за документами — Крупные федеральные ритейлеры прогнозируют перебои с поставками молока, масла, сыра, творога, сметаны. Об этом сказано в их письме в Минэкономразвития (документ есть у "Известий"). 1 июля должен вступить в силу приказ Минсельхоза, обязывающий оформлять ветеринарные сопроводительные документы на готовую молочную продукцию и вносить их в единую систему. Это должно снизить долю фальсификата на рынке. Но, по мнению ритейлеров, новые требования серьезно замедлят доставку товаров в магазины.

— Школа та — Профсоюзы работников образования поддержали предложение Владимира Путина о запуске программы "Земский учитель". Во время послания Федеральному собранию глава государства объявил, что для обустройства на новом месте профильные специалисты будут получать от государства единовременное пособие в размере миллиона рублей. При этом эксперты подчеркивают: давно работающие в глубинке преподаватели также не должны почувствовать дискриминацию. Аналогичная программа "Земский доктор" работает в России уже семь лет. В результате она позволила привлечь на село не менее 29 тыс. врачей.

— С умом от сумы — Основным инструментом снижения бедности в стране станет социальный контракт, объявил Владимир Путин. Заключая такое соглашение, гражданин или семья получает материальную помощь от государства при соблюдении определенных условий — устройстве на работу, переобучении на другую профессию или открытии собственного дела. Практика заключения таких контрактов уже действует в некоторых регионах. Их опыт показывает, что через год после заключения договора доходы повышаются в полтора раза, а половина семей, находящихся за чертой бедности, решает эту проблему.

— Органический рост – В России будет создан защищенный бренд отечественной "зеленой" продукции. Такое поручение дал президент в ходе послания Федеральному собранию. Новый бренд создается с прицелом на внешние рынки, где товар "пойдет влет", поскольку за границей "вообще не осталось ничего чистого", заявил Владимир Путин. По оценкам экспертов, Россия может претендовать на 10% мирового рынка органических продуктов к 2025 году.

— Со скоростью "Пересвета" — Суперсовременные системы вооружений, которые изменяют расклад сил в пользу России, находятся в высокой степени готовности, заявил в послании Федеральному собранию Владимир Путин. В войска уже поступают стратегические ракетные комплексы "Авангард", на подходе серийное производство боевых лазеров "Пересвет" и гиперзвуковых ракет "Кинжал". В ближайшие годы упор будет сделан на расширении группировки кораблей. Кроме того, уже весной ВМФ пополнится подводной лодкой-носителем стратегических подводных беспилотников.

— Родные в гавани — Делегация из Сирии прибудет в Крым для участия в торжественных мероприятиях по случаю пятой годовщины воссоединения полуострова с Россией. Об этом "Известиям" сообщила советник сирийского президента Бусейна Шаабан. Информацию о предполагающемся визите делегации САР подтвердили и в международном комитете парламента арабской республики. В администрации президента Сирии также подчеркнули, что сейчас прорабатывается вопрос визита Башара Асада на полуостров для участия в V Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) в апреле. Постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил "Известиям", что в ближайшие три месяца будет запущена совместная сирийско крымская судоходная компания.

— Тактика на падение — От крылатых ракет и беспилотников защитят "летучие отряды". В составе радиотехнических войск созданы мобильные подразделения, которые получили на вооружение РЛС "Каста 2-2" и автоматизированную систему управления (АСУ) ПВО. При необходимости отряд из нескольких машин может совершить марш на сотни километров. Первые подразделения уже заступили на боевое дежурство в Южном военном округе.

— Сядут на Камчатке — Дальний Восток усилят "боевыми воздушными кораблями". На Тихоокеанском флоте дополнительно будет развернут новый авиационный полк МиГ-31. Эти сверхзвуковые истребители возьмут под контроль Арктику и станут мощной ударной силой в Тихом океане. По мнению экспертов, авиационные полки традиционно размещали в удаленных районах и на Камчатке, поскольку так обширные северные пространства контролируются эффективнее.

РБК daily

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