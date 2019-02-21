МОСКВА, 21 фев /ПРАЙМ/. Спрос на новые модели смартфонов Samsung в первый день предзаказа, 21 февраля, вдвое превысил прошлогодний, рассказали РИА Новости представители крупнейших российских ритейлеров.

Samsung 20 февраля презентовал смартфоны Galaxy S10, Galaxy S10+ и Galaxy S10e, которые начнут продаваться в России с 8 марта по рекомендованной розничной цене: 68,99 тысячи рублей за версию Galaxy S10 и 76,99 тысячи рублей — за Galaxy S10+. Модель Galaxy S10e будет стоить 56,99 тысячи рублей. Цена на Galaxy S10+ в керамическом корпусе с объемом внутренней памяти 1 ТБ и оперативной памятью 12 ГБ составит 124,99 тысячи рублей.

В четверг крупнейшие российские ритейлеры открыли предзаказ на новинки, который продлится до 7 марта. Доставку заказанных устройств они начнут 1 марта.

В розничной сети МТС спрос на новую линейку Samsung Galaxy S10 в первый день предзаказа вдвое превысил интерес к прошлогодним моделям, сказали в пресс-службе МТС. "Новые смартфоны Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ и Galaxy S10e обошли по продажам в России прошлогодние модели бренда в первый день предзаказа. К концу дня в розничной сети МТС было оформлено в два раза больше предзаказов, чем на S9 и S9+ в аналогичный период прошлого года", — сказали в МТС.

В "М.Видео" и "Эльдорадо" спрос на новую линейку Samsung в первый день предзаказа в 2,5 раза превысил показатели прошлого года. В розничной сети "Билайн" удовлетворены первыми результатами предзаказов на S10e. "Новинка востребована во всех городах присутствия интернет-магазина "Билайн", — сказали в пресс-службе компании.

Вице-президент по продажам объединенной компании "Связной/Евросеть" Давид Борзилов отметил, что статистика в первые часы после официальной презентации Samsung и открытия предзаказов говорит о том, что "клиенты встречают новую линейку Galaxy очень тепло – количество предзаказов уже превысило спрос на прошлые модели в два раза".

В розничной сети МТС более 50% предзаказов было оформлено на S10+ со 128 ГБ памяти. Около 40% заказов пришлось на S10 и 10% — на более доступную версию S10e. Самым популярным цветом оказался черный оникс — почти 60% смартфонов было оформлено в данной расцветке.

В "М.Видео" и "Эльдорадо" более половины предзаказов пришлось также на старшую версию 10+. На втором месте по популярности основная модель линейки – S10. "По цветам покупатели предпочли классические варианты: самым популярным стал вариант оникс, на втором месте – перламутр, аквамарин — на третьем. Самой популярной моделью стала старшая S10+ в черном цвете", — сказали в пресс-службе ГК "М.Видео — Эльдорадо".

В "Связной/Евросеть" в первые часы предзаказа самой популярной была модель Galaxy S10+ черного цвета, на втором месте — также черный Galaxy S10, на третьем — Galaxy S10+ в белом цветовом решении.