МЕХИКО, 21 фев /ПРАЙМ/. Венесуэльские предприниматели прогнозируют уровень инфляции в стране по итогам этого года в 31,9 миллиона процентов, сообщает торгово-промышленная венесуэльско-американская палата VenAmCham.

По данным ее расчетов, уровень ВВП страны снизится на 11,3%, а официальный обменный курс доллара США составит порядка 122 тысяч боливаров за доллар, курс же "черного" рынка оценивается в 395,5 тысячи боливаров, сообщает портал Nacional. Сейчас официальный обменный курс практически уравнялся с неофициальным и составляет 3,3 тысячи боливаров.

Как сообщил ранее глава комиссии по финансам Национальной ассамблеи страны Рафаэль Гусман, уровень накопленной годовой инфляции в Венесуэле составил почти 1,7 миллиона процентов по итогам 2018 года.

В Венесуэле уже долгое время длится экономический кризис. Международный валютный фонд прогнозировал, что к концу 2018 года уровень инфляции в стране мог достигнуть 1 миллиона процентов. Это делает ситуацию в Венесуэле похожей на ту, что сложилась в Германии в 1923 году или Зимбабве в конце 2000-х годов.