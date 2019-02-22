ВАШИНГТОН, 22 фев /ПРАЙМ/. Китай согласился закупить у США товаров на сумму порядка 1,2 трлн долларов в рамках переговоров о прекращении торгового противостояния между странами, сообщает CNBC со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

При этом, как уточняют источники, обе стороны остаются далеки от соглашения по ключевому для Соединенных Штатов вопросу по интеллектуальной собственности.

США и Китай начали серию переговоров по вопросам торговли 19 февраля, с 21 февраля проводятся встречи на более высоком уровне. По данным СМИ, стороны обсуждают меморандумы о нетарифных ограничениях, обмене технологиями и услугами, а также интеллектуальной собственности. Инвесторы надеются, что стороны смогут достичь долгосрочного торгового соглашения, которое позволит избежать взаимного повышения пошлин 1 марта.

Накануне агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Китай предлагает закупать дополнительную сельхозпродукцию из США на 30 миллиардов долларов в год, чтобы помочь сократить дефицит торгового баланса США. Речь шла об американских сое, кукурузе и пшенице.