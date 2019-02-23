МОСКВА, 23 фев /ПРАЙМ/. Продажи средств для бритья в России за неделю до Дня защитника Отечества выросли на 74% по сравнению с первой неделей февраля, следует из исследования производителя онлайн-касс "Эвотор", подготовленного для РИА Новости.

Данные для исследования были собраны с десятков тысяч терминалов, работающих в магазинах традиционной торговли по всей стране. В основе лежит анализ динамики пробиваемых чеков и размера среднего чека.

На втором месте по популярности оказалась мужская косметика после бритья — кремы и туалетная вода. Рост по России на нее составил 47%. Также значительно увеличились продажи дезодорантов – на 25%. Причем, если сравнивать продажи этих товаров в двух столицах, основной всплеск пришелся на Санкт-Петербург (+54%), тогда как в Москве прирост составил только 15%.

Продажи мужских рубашек по России выросли на 36%, носков — на 25%, нижнего белья и футболок — на 24%, галстуков — на 43%.

Среди продовольственных товаров самым популярным подарком стал алкоголь. Объем продаж текилы по России вырос на 67%, шампанского — на 43%, рома — на 29%, виски — на 27%, коньяка — на 9%, водки — на 5%. Наиболее популярными напитками в Москве стали водка, виски, коньяк, джин и ром. Жители Санкт-Петербурга предпочли коньяк, сидр, бренди и джин.