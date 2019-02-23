МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал график выпуска и распределения в 2019 году государственных жилищных сертификатов на 16,24 миллиарда рублей, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

В рамках реализации государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ" правительство ежегодно утверждает график выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов.

"Будут выпущены государственные жилищные сертификаты на сумму 16,24 миллиарда рублей… В 2019 году планируется выдать 7151 государственный жилищный сертификат категориям граждан, установленным федеральным законодательством", — говорится в справке к документу.

Сертификаты будут выданы военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, подлежащим увольнению с военной службы (службы), и приравненным к ним лицам, гражданам, пострадавшим в результате радиационных аварий и катастроф, признанным вынужденными переселенцами, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, подлежащим переселению с "Байконура" и другим.