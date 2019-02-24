БРЮССЕЛЬ, 24 фев — ПРАЙМ. Индустрия шоколада, который считается одной из визитных карточек Бельгии, приносит маленькому королевству огромный доход: как экспортировать сотни тысяч тонн "сладкого золота" при всего нескольких тысячах занятых в отрасли работников, сказались ли санкции на поставках в РФ, как следят за качеством шоколада, много ли его подделывают и виновен ли он в ожирении – об этом РИА Новости рассказал генсекретарь королевской ассоциации шоколатье Ги Галле.

Ассоциация производителей шоколада и кондитерских изделий Бельгии Choprabisco насчитывает 170 членов, от малых ремесленных предприятий до транснациональных компаний.

ОПЫТ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

При относительно небольшой доле в общем ВВП страны шоколадная индустрия обеспечивает рабочими местами тысячи человек и, как часть пищевой промышленности, демонстрирует неплохие показатели производительности и роста даже в кризисные времена.

"На шоколадную индустрию и сопутствующих кондитерских изделий приходится, по подсчетам "Евростата", примерно 0,2% ВВП. Оборот, по данным на 2017 год, составил порядка 4,7 миллиарда евро", — приводит статистику Галле. В отрасли работают свыше 7,8 тысячи человек, что составляет "примерно 10% от всей пищевой индустрии".

"Но у них высокая производительность!" — отмечает представитель ассоциации.

"Важно заметить: это единственный сектор, который до сих пор сохраняет и даже создает рабочие места в противоположность другим секторам. В пищевой отрасли всего заняты порядка 80 тысяч человек. Но в этих данных не учитываются самозанятые. Наиболее крупные направления с точки зрения оборота — это пиво, мясо, молочные продукты, замороженные овощи", — рассказывает он.

По словам генсека ассоциации, отрасль показывает хорошую устойчивость к экономическому кризису. "Думаю, что пищевая отрасль в общем более устойчива к потрясениям по сравнению с другими. Люди едят всегда. Компании инвестируют, существует спрос на шоколадную глазурь", — поясняет менеджер, добавляя, что "наибольшая концентрация предприятий пищевой промышленности, и не только шоколада, в целом приходится на Фландрию (нидерландоязычный регион – ред.)".

"Конкуренции между валлонскими (выходцами из франкоязычной части страны – ред.) и фламандскими шоколатье не больше, чем конкуренция фламандских шоколатье друг с другом. Важнее быть бельгийским шоколатье. На профессиональных заграничных салонах шоколада мы всегда вместе", — отмечает он.

БОРЬБА С КОНТРАФАКТОМ

По заверению представителя ассоциации, дорожащие своей репутации производители в Бельгии не рискуют "разбавлять" продукцию растительными маслами, но за пределами страны можно запросто встретить подделки.

"Качество шоколада гарантируется законодательно. Существует европейское законодательство, директива от 2001 года, которая применяется и в бельгийском праве. Там прописаны нормы: шоколад должен содержать минимум 35% какао, и помимо какао-масла шоколад может содержать не более 5% других растительных масел. Но в Бельгии вы не найдете шоколатье, который бы использовал в своем шоколаде что-то другое, кроме какао-масла, ни пальмового, ни других растительных масел", — заявил Галле.

"За этим следят компетентные структуры. Но я не знаю ни об одном случае выявления нарушений в этом смысле. К тому же это навредило бы нашей репутации", — поясняет он, признавая, вместе с тем, проблему подделки бельгийского шоколада, в основном на внешних рынках.

По его словам, на внутреннем рынке такое случается крайне редко — иногда недобросовестные производители пишут что-то вроде "бельгийский стиль, бельгийская коллекция, бельгийский вкус", делают вид, что это бельгийский шоколад, рисуют флаг или похожий на него.

"Если мы это видим, вмешиваемся, привлекаем юристов. Если это происходит в Бельгии или ЕС, то пресекается гораздо быстрее. Вне Европы – труднее", — пояснил он.

"Если у меня возникает сомнение, то я напрямую обращаюсь к производителю, ведь в нашей стране три производителя шоколадной глазури, закупает ли у вас эта компания продукцию. Но, разумеется, для каждого продукта этого сделать невозможно", — добавляет Галле.

ВСЕ ХОРОШО В МЕРУ

Одним из явлений, на которое отрасли необходимо реагировать, стал возросший в обществе спрос на здоровое питание.

"Другая проблема лежит в сфере здоровья – борьба с ожирением. Наша позиция такова: шоколад имеет право быть частью здорового пищевого рациона, не следует его демонизировать, но его надо потреблять умеренно", — поясняет позицию производителей топ-менеджер.

Галле отмечает, что, согласно утвержденным нормам, в шоколаде должен быть определенный процент какао-массы. "И если уменьшить объем сахара, жирность, то что мы получим в итоге? В случае молочного шоколада – вообще нет пространства для действий", — говорит он.

По его словам, некоторые компании стали производить шоколадные конфеты меньшего размера для того, чтобы ответить на запрос по снижению содержания сахара и жира.

"Мы ничего не можем изменить в плане пропорций, но можем сделать конфету меньше: 7 граммов вместо 14. Но, конечно, если потребитель съест две таких конфеты, то это его выбор", — добавил он.

Но в отрасли существует еще одна "узкоспециальная проблема" — кадмий.

"В некоторых странах Латинской Америки почва, на которой растут шоколадные деревья, – вулканическая. Поэтому какао-бобы с тех плантаций зачастую имеют уровень содержания кадмия, несколько превышающий допустимый уровень для стран ЕС. Поэтому для продуктов с высоким содержанием шоколада это создает проблему", — поясняет Галле.

По его словам, почти все страны Латинской Америки выращивают благородные какао-бобы, которые имеют специфический вкус, аромат, и стоят дороже. "По этой проблеме ведутся исследования. Возможно, одно из решений – разбивать какао-плантации в других регионах. Отрасль этим занимается", — говорит специалист.

СТРАТЕГИЯ ЭКСПОРТА

Потребление шоколада в Европе давно стабилизировалось и не показывает достаточных темпов роста, поэтому на первый план выходят рынки Азии, хотя американский и внутренний европейский рынки по-прежнему остаются значительными общей структуре экспорта.

"Большинство нашего экспорта идет в страны ЕС, это 78% в денежном выражении. Но пропорция экспорта в страны за пределы ЕС с каждым годом растет, это уже порядка 22%", — говорит Галле.

"В Европе потребление стабильно. Если уровень растет, то за счет экспорта. Здесь у нас люди не едят больше", — отмечает он.

По его данным, в настоящее время значимым экспортным рынком стала Азия, в лице Китая и Японии, которые в совокупности составляют 20% от экспорта в страны вне зоны ЕС. К этому следует добавить еще и Южную Корею с 4%.

"Азия — это даже более значимый и быстрее растущий рынок, чем Северная Америка", — подчеркнул он, отметив, что на долю США (22%) и Канады (7%) приходится все еще 29% экспорта.

При этом экспорт в Россию составляет порядка 5%, что, например, превышает объем поставок в Саудовскую Аравию (3%) и Бразилию (2%).

"В отношении России у меня пока данные только 2017 года: было поставлено 6,5 тысячи тонн, не только шоколада, но и полуфабрикатов, какао-массы и какао-порошка. А если только шоколада, то это 5,8 тысячи тонн. Да, и в плане экспорта шоколада санкции нас не затронули", — сообщил Галле.

В общем объеме экспорта лучше всего продается шоколадная глазурь, но в денежном выражении – это конечный продукт.

"В шоколадной отрасли есть своя специфика: мы различаем конечный продукт (плитки, конфеты) и шоколадную глазурь, которая служит базой для других шоколадных продуктов — тортов, мороженого или же другого шоколада", — рассказывает специалист.

Он отмечает, что "успешно экспортируется как традиционный шоколад хорошо известных марок, так и шоколадная глазурь, которая используется шоколатье из других стран". В Бельгии находится крупнейший в Европе завод по производству шоколадной глазури.

"Какао-бобы в основном импортируются из Западной Африки: Кот-д"Ивуар, Гана. Полуфабрикаты – из Нидерландов или Франции, там есть специальные аппараты для размельчения и переработки какао-бобов", — рассказывает специалист, отмечая, что все-таки "наиболее важный процесс при производстве шоколада – это то, что происходит после размельчения какао-бобов: темперирование шоколада".

"Всего мы экспортируем 600 тысяч тонн, по последним доступным данным. Бельгия – второй экспортер шоколада в мире, первый – Германия. Но в расчете на душу населения мы – крупнейшие экспортеры в мире", — сказал он.