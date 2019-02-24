МИНСК, 24 фев /ПРАЙМ/. Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что не удовлетворен ситуацией с выстраиванием единой промышленной политики в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), поскольку сохраняются неравные условия для промпредприятий.

"Лично мое неудовлетворение и предприятий Минпрома (Белоруссии – ред.) вызывают те подходы, которые существуют в Евразийском союзе, ограничивающие свободу и равенство доступа при продаже техники потребителям", — рассказал Ляшенко в интервью телеканалу СТВ, которое было показано в воскресенье.

По словам вице-премьера, это связано с тем, что производители в России имеют значительный объем субсидий от государства. "Договоренности сегодня видоизменяются, производители в Российской Федерации имеют поддержку — субсидирование до 25%", — уточнил он.

Белорусские же предприятия, продолжил заместитель премьер-министра, могут рассчитывать на получение такой поддержки только при условии достижения значительной степени локализации, что регулируется внутрироссийскими документами.

Ляшенко отметил, что пока справедливости в выстраивании единой промышленной политики в ЕАЭС нет. "Поэтому активная работа ведется между правительствами … Тут еще предстоит глубокая работа", — добавил он.

ЕАЭС был создан на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и действует с 1 января 2015 года. Членами ЕАЭС являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Россия и Киргизия.