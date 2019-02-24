МОСКВА, 24 фев /ПРАЙМ/. Делегации США и Китая обсуждают в воскресенье механизмы реализации потенциального торгового соглашения после того, как им удалось достичь значительного прогресса по структурным вопросам в ходе субботних переговоров, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленный источник.

Сообщается, что стороны в ходе переговоров также обсуждают вопросы касательно тарифов и торговли сырьевыми товарами. По словам источника, переговорщики достигли прогресса по всем направлениям.

США и Китай начали серию переговоров по вопросам торговли 19 февраля, с 21 февраля проводятся встречи на более высоком уровне. Инвесторы надеются, что стороны смогут достичь долгосрочного торгового соглашения, которое позволит избежать взаимного повышения пошлин 1 марта.

Министр финансов США Стивен Мнучин в пятницу заявил, что в ходе переговоров с китайской делегацией стороны договорились о шагах в области валютного регулирования, достигли "значительного прогресса" в переговорах. Он также сообщил, что визит китайской делегации продлится на два дня больше запланированного срока.

Кроме того, СМИ сообщали, что Китай согласился закупить у США товаров на сумму порядка 1,2 триллиона долларов в рамках переговоров о прекращении торгового противостояния между странами. При этом обе стороны остаются далеки от соглашения по ключевому для Соединенных Штатов вопросу по интеллектуальной собственности.