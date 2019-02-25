БАРСЕЛОНА (Испания), 25 фев /ПРАЙМ/. Около 44% "умных домов" в России подвергаются риску нападения киберпреступников, такой вывод делается в исследовании компании Avast, представленном в рамках Mobile World Congress (MWC).

В отчете Avast Smart Home Report 2019 представлены данные анализа 16 миллионов сетей "умных домов". "Согласно этим данным, в 20,11% домов в России имеется более пяти подключенных устройств. В 44,07% таких "умных домов" есть хотя бы одно уязвимое устройство. Эти цифры свидетельствуют о серьезном риске, который технология "интернет вещей" представляет для домовладельцев. Всего лишь одно незащищенное устройство может поставить под угрозу работу всей домашней сети", — говорится в сообщении.

"Люди, которые покупают телевизор с функцией Smart TV, чтобы смотреть любимый сериал по подписке Netflix, или подключают детский видеомонитор к сети интернет, часто не знают, как обеспечить безопасность этих цифровых приборов. Чтобы подключиться к сети дома, хакеру достаточно найти одно незащищенное устройство. После этого он получит доступ к остальным устройствам, а также к персональным данным, которые на них хранятся или передаются с их помощью, включая видеотрансляции в режиме реального времени и голосовые сообщения", — приводятся в сообщении слова президента подразделения потребительских решений Avast Ондржея Влчека (Ondrej Vlcek),

По его словам, пользователям стоит придерживаться простых мер безопасности. Как выяснили эксперты, источник уязвимости большинства домашних устройств в (68,9% в России) — недостаточно сложные пароли и использование однофакторной аутентификации.

Исследователи Avast также назвали пять популярных приборов, которые наименее защищены от атак хакеров. На первом месте — принтер — 32,9%. Далее идут сетевое устройство (точка подключения, способная принимать и отправлять данные, выступая в качестве узла связи) — 28,9%, камера видеонаблюдения — 20,8%, сетевое хранилище данных (NAS) — 7,8%, медиаплеер (ТВ-приставка) — 5,3%.