МОСКВА, 27 фев /ПРАЙМ/. Развитие внутреннего туризма в России заставляет международные отельные сети смещать фокус интересов от крупных городов к городам с населением 300-500 тысяч человек, при этом в ближайшие три года международные операторы планируют открытия лишь в пяти городах с населением менее 100 тысяч человек, говорится в исследовании международной консалтинговой компании PwC, которое есть в распоряжении РИА Новости.

"Более 70% отелей международных операторов открываются в развитых городах с населением не менее 500 тысяч человек или наиболее популярных туристических локациях. В то же время, на фоне развития внутреннего туризма в России, наблюдается смещение фокуса в пользу городов с населением 300–500 тысяч человек (Mercure в Благовещенске, Hilton Garden Inn в Рязани, Holiday Inn в Ставрополе)", — отмечают авторы исследования.

"В ближайшие три года международные операторы планируют открытия лишь в пяти городах с населением менее 100 тысяч человек – Железноводске, Зеленоградске, Геленджике, Светлогорске и Переславле-Залесском", — отмечают они.

По данным PwC, в настоящее время объекты под управлением сетевых операторов располагаются в 119 населенных пунктах России, из них российские операторы представлены в 104 населенных пунктах, международные – в 42. Отечественные сети имеют больший региональный охват, поскольку развиваются как в крупных городах-миллионниках, так и в небольших населенных пунктах с населением не более 5 тысяч человек (например, отели сети "Мир гостиниц").

"Более широкий охват российских сетей может быть объясним низкими барьерами входа в регионы, историческими традициями, менее строгими требованиями к обустройству и меньшим номерным фондом, требующим меньшего объема инвестиций", — полагают эксперты.

"Российские сети имеют значительно больший региональный охват по сравнению с международными операторами. Это объясняется более гибкими требованиями российских сетей к формату объекта и размеру номерного фонда и, как следствие, низким размером инвестиций, а также расположением отелей, которые впоследствии были ребрендированы", — отмечает партнер PwC, руководитель практики оказания консалтинговых услуг компаниям сектора недвижимости Олег Малышев.