МОСКВА, 27 фев /ПРАЙМ/. Российский рынок гостиниц к 2023 году может пополниться еще тремя международными отельными операторами, говорится в исследовании международной консалтинговой компании PwC, которое есть в распоряжении РИА Новости.

"В настоящее время на российском рынке представлено 22 международных гостиничных оператора. К 2023 году на рынок планируют выйти еще минимум три оператора, работающих в верхнем ценовом сегменте, – Jumeirah Group, Mandarin Oriental Hotel Group и TASIGO", — отмечают авторы исследования.

По данным PwC, пять гостиничных операторов формируют 80% рыночного номерного фонда и 78% гостиниц – Accor Hotels, Radisson Hotel Group, Marriott International, IHG, Hilton Worldwide. Accor Hotels выступает лидером по количеству гостиниц в России. В активе оператора находятся 47 отелей на 8274 номеров.

Второе место по количеству гостиниц занимает лидер предыдущих лет – Radisson Hotel Group. В управлении Radisson HG находится 36 гостиниц (с рыночной долей в 17%) на 9896 номеров. Radisson HG характеризуется наибольшей рыночной долей по номерному фонду – 23%. Замыкает тройку лидеров Marriott International. На начало 2019 года в портфеле американского оператора функционировало 27 гостиниц с общим номерным фондов в количестве 6072.

На российском рынке представлено 35 отечественных гостиничных операторов. В отличие от международных операторов, концентрация российских сетей более низкая, отмечают эксперты. Топ-5 гостиничных операторов формируют 54% рыночного номерного фонда и 27% от общего количества гостиниц.

Наибольший объем номерного фонда принадлежит сети "Бархатные Сезоны" – 7412 номеров, что соответствует 17% от общего предложения. Далее следуют Azimut Hotels (12%) и "ГОСТ Отель Менеджмент" (9%). Лидирующим оператором по количеству гостиниц является Azimut Hotels, возобновивший активную региональную экспансию в 2017 году. На сегодняшний день Azimut Hotels управляет 28 гостиницами, что составляет 9% от общего числа российских сетевых гостиниц. Второе место занимает "ГОСТ Отель Менеджмент" (27 гостиниц – 9%), третье –Amaks Hotels & Resorts (19 гостиниц – 6%). На остальные 30 сетей приходится 73% общего числа отелей и 46% общего номерного фонда (в том числе "Славянка", Cosmos Group, Hotel Marton и другие).