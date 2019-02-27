МОСКВА, 27 фев /ПРАЙМ/. Россияне считают копии и реплики товаров качественной и легальной продукцией, хотя это не всегда так, говорится в исследовании компании BrandMonitor, занимающейся защитой брендов в интернете.

"Россияне покупают копии и реплики не потому, что те стоят дешевле, а потому, что считают их легальной продукцией, не уступающей по цене и качеству оригиналам", — следует из результатов опроса 500 россиян, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

При этом покупатели готовы приобретать реплики и копии, но не готовы покупать контрафакт и подделки, хотя на практике эти слова могут обозначать один и тот же товар, говорится в выводах исследования. Как уточнили РИА Новости в Роскачестве, продукция может быть признана контрафактом только после решения суда.

В организации отметили, что проблема реплик действительно носит массовый характер в эконом-сегментах разных товарных категорий. По словам генерального директора BrandMonitor Юрия Вопилова, доля оборота копий и реплик в индустрии одежды и обуви оценивается в 35%, в электронике — 25%. "Наиболее часто термины "копия" и "реплика" употребляются продавцами поддельной одежды, обуви, очков, часов, сумок, потребительской электроники, а также товаров люксового сегмента; однако такая лексика не распространена, к примеру, в FMCG-секторе (товаров повседневного спроса)", — пояснил Вопилов.

По данным Роскачества, реплики автомобильных дисков оказались еще и небезопасными для потребителя. В результате испытаний реплик на удар, колеса трескались, а спицы отлетали. "Борьба с производителями таких товаров затрудняется еще и тем, что зачастую невозможно определить их производителя — указывается выдуманный адрес места производства", — рассказали в организации.

Как полагает гендиректор BrandMonitor, отношение к контрафакту и подделкам формируется СМИ, а отношение к копиям и репликам — именно продавцами контрафакта. "Изменив лексику в официальных заявлениях, можно сформировать правильное отношение к товарам, именуемым копиями и репликами", — заключил он.