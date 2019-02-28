МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Международные резервы РФ за период с 15 по 22 февраля выросли на 1,2% и составили 480,5 миллиарда долларов, следует из материалов Банка России.

"Объем международных резервов по состоянию на 22 февраля составил 480,5 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 5,9 миллиарда долларов, или на 1,2%, в результате совокупного положительного влияния переоценки, покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила, монетизации золота и операций по счетам Минфина России", — говорится в сообщении.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2018 год международные резервы РФ выросли на 8,3% и на 1 января составляли 468,5 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.